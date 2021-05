Analiz: Anketleri bırak, çözülmeye bak

Ekonomik krizin varlığını bile reddeden, her musibette dış güçlerin parmaklarını suçlayan Erdoğan, esnafın tepkisinin isyana dönüşeceğini hissedince, kameraların karşısına geçip "Helallik" istedi. Bu, Fethullah Gülen'e verdiği destekten sonra "Rabbim de, milletim de bizi affetsin" demekten oldukça farklı. Seçim meydanlarında "Ekonominin sorumlusu benim, ben" diyen birinin, sorumlusu olduğu ekonomik iflası açıkça itiraf etmesi anlamına geliyor bu.

Sedat Peker'in videolarıyla başlayan Süleyman Soylu tartışması, başlı başına bir çözülme emaresi. Konuyla ilgili ortaya çıkan her detay, tek başına bile sıradan bir ülkeyi sallayacak cinsten. Soylu'nun her videodan sonraki savunmaları, yaptığı suç duyuruları ve açıklamalar skandalı daha da derinleştiriyor. Peker ile yaptığı görüşme internete sızan gazeteci Hadi Özışık ile ilgili yaptığı açıklama, iktidarın kendi medyasıyla kurduğu tuhaf hukuku da gözler önüne seriyor. Soylu'nun Özışık için sarf ettiği "Yıllardır birlikte teşrik-i mesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar" cümlesi oldukça çarpıcı. Bir siyasetçi, bir gazeteciyle ne tür bir iş birliği yapar? Nasıl bir mesaidir bu? Neyin teşriki, yani ortaklığıdır bu. Sakın bir suç ortaklığı olmasın? Soylu'nun "teşrik-i mesai"li açıklamayı, Erdoğan'ın kuzeni olan gazeteci Cengiz Er'e yapmasını ayrıca not etmek gerek.

İrin, bir kere akmayagörsün. Yaraya pansuman tutmuyor artık. Soylu ile ilgili tartışmalara Saray'ın hiç müdahil olmaması, propaganda biriminin başındaki Fahrettin Altun'un muğlak Tweet'i dışında topa girmemesi oldukça enteresan değil mi? Soylu'ya sahip çıkmak bir tarafa, Saray'da görevi de olan Cemil Çiçek'in DW Türkçe'ye yaptığı "Binde biri bile doğruysa felaket ve sıkıntıdır, savcılar harekete geçmeli" açıklaması, toplumdaki tepkilerin gazını almaktan fazlasına işaret etmiyor mu?