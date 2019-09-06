ANALİZ - Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin (Brexit) giderek bir kördüğüme dönüştüğü dönemde, olası bir anlaşmasız Brexit'ten sadece İngiltere'nin değil, AB'nin de büyük zarar göreceği tahmin ediliyor.

AB ile İngiltere arasında varılan ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda üç kez reddedilmesi ve Başbakan Boris Johnson'un yeni ayrılık tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'de anlaşmalı ya da anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirme konusundaki kararlılığı, birliği anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı hazırlığını artırmaya itiyor.

Son raporunda, Brexit'in üye ülkelerde doğuracağı olumsuz ekonomik sonuçlarla mücadele kapsamında, doğal afetler için kullanılan fondan pay aktarılacağını duyuran AB, en çok etkilenecek sektörler, vatandaşlık hakları, ticari ilişkiler gibi birçok alan için önlem alıyor.

Alınan önlemlere rağmen olası bir anlaşmasız ayrılıktan sadece İngiltere'nin değil, AB'nin de derinden etkileneceği öngörülüyor.

- AB ile İngiltere'nin gelecekteki ilişkisi