ANALİZ - Arakanlı mülteci krizi: Cox's Bazar'da Beyrut sendromu

Yetkililer daha sert tavır gösterirken, yerel halk mültecilere yönelik düşmanca tavır benimsiyor. 23 Ağustos'ta bir grup Arakanlı tarafından yerel bir liderin öldürüldüğü iddiası ve kolluk kuvvetlerinin dört mültecinin çapraz ateş sonucu öldürüldüğünü bildirmesinden bu yana gerginlik arttı.

Yerel halktan sayıca fazla olan devletsiz Müslümanlar, vatandaş olarak kabul görmeden ve vatanlarında can ve mal güvenliği tesis edilmeden geri dönme konusunda isteksiz olduklarını belirtti.

Arakanlı Müslümanları ağırlayanların çoğu, 22 Ağustos'taki geri dönüş girişiminin başarısız olmasının ardından memnuniyetsizliklerini gizleyemedi ve mülteciler Myanmar'ın Arakan eyaletini terk etmek zorunda kalmalarının ikinci yıl dönümünü anmak amacıyla 25 Ağustos'ta büyük bir miting düzenledi.

Resmi raporlara göre, geçen ay açılan ateş sonucu en az 10 Arakanlı Müslüman yaşamını yitirdi.

Bu durum, Beyrut'taki Filistinli mülteci krizini hatırlatıyor.

Bazı Lübnanlı gruplar, Filistinlilerle çatışmaya girdi ve bir zamanlar Kazablanka ya da Dubai gibi canlı bir şehir olan Beyrut oldukça zarar gördü.

Lübnan'daki Sabra ve Şatilla kamplarında çoğunluğu Filistinli ve Lübnanlı olmak üzere 3 bin 500'e yakın sivil 1982'de İsrail ordusunun gözetiminde aşırı sağcı milislerce öldürüldü.

Myanmar'la sınırda bulunan sahil kasabası Cox's Bazar, Myanmar'da soykırımdan kaçan on binlerce kadın ve erkeği ağırladı. Bu kişilerin komşu Hindistan'a girmelerine izin verilmedi.

Arakanlı Müslümanlar, 1978 ve 1992'de de kalabalık gruplar halinde Bangladeş'e geldi ve birçoğu buradan ayrılmadı.

Cox's Bazar'da 1,1 milyonu bulan Arakanlı sayısı, 1948-1982'de Lübnan'daki Filistinli mültecilerin sayısının iki katından fazla.

Çoğu kampın kurulduğu Ukhiya alt bölgesindeki Rajapalong Birliği Konseyi üyesi Nurul Kabir, "Onların gelişiyle bölgemiz kalabalıklaştı, fiyatlar arttı ve bizim geçim kaynaklarımız ciddi şekilde etkilendi." dedi.