ANALİZ - BM’nin yeni “Küresel Sözleşmesi” mülteci krizine çözüm olacak mı?

- New York Deklarasyonu’nun iki somut neticesi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin “uluslararası koruma sisteminde kapanmak bilmeyen bir boşluğa dair, önceden görülmemiş derecede bir irade ve karşılıklı anlayış ortaya koydu” şeklinde tarif ettiği New York Deklarasyonu’nun en somut iki neticesi ise Mülteciler İçin Küresel Sözleşme (Global Compact on Refugees – GCR) ve Güvenli, Nizami ve Düzenli Göç için Küresel Sözleşme (Global Compact on Safe, Orderly, and Regular Migration) isimli iki kapsamlı programın 2018 senesi içinde kabulünün öngörülmesi oldu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) hazırladığı ve Kapsamlı Mülteci Müdahale Çerçevesi (the Comprehensive Refugee Response Framework – CRRF) ve eylem planı olmak üzere iki temel bölümden oluşan Mülteciler İçin Küresel Sözleşme’nin üçüncü ve en son taslağı geçtiğimiz Haziran ayının başlarında yayımlandı.

- Mülteciler İçin Küresel Sözleşme’nin içeriği ne?

Mülteciler İçin Küresel Sözleşme dört bölümden oluşuyor: Küresel Sözleşme’nin arka planını, yol gösterici ilkelerini ve hedeflerini belirleyen giriş bölümü, New York Deklarasyonu’nun Ek I'inde üye devletler tarafından kabul edilen Kapsamlı Mülteci Müdahale Çerçevesi (CRRF) ve anlaşmanın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak somut önlemleri belirten bir eylem programı. Dördüncü bölümde ise dört yılda bir Küresel Mülteci Forumu aracılığıyla yapılacak izleme ve gözden geçirme düzenlemeleri, yıllık üst düzey yetkililer toplantısı ve yüksek temsilcinin yıllık olarak Genel Kurul'a sunacağı rapordan bahsedilirken, takip ve gözden geçirmelerin yapılacağı ve aynı zamanda anlaşmanın dört hedefinin gerçekleştirilmesindeki başarı derecesinin ölçülmesi için göstergelerin de geliştirileceği ifade ediliyor.