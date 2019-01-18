ANALİZ - Brexit'in böldüğü İngiltere kaosa doğru ilerliyor

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - Yaklaşık 3 yıl önce Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı alan İngiltere'de toplum bölünürken, süreç ülkeyi kaosun eşiğine getirdi. İngiltere 2016'da AB referandumuna giderken, ülkenin birlikten ayrılması için kampanya yürütenler İngiltere'nin eski imparatorluk günlerine döneceğini vaat ediyordu. Ülke, AB kurumlarının aşırı kırtasiyeciliğinden kurtulacak, Avrupa dışında kalan dünyadaki ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yaparak refahını artıracaktı. Brexit taraftarlarına göre salt AB bütçesine yapılan katkıların sona ermesi bile ülkenin sağlık sistemine yatırım olarak dönebilecekti. Aradan geçen yaklaşık 3 yılda bu pembe tablo tersine dönmüş gibi duruyor. İngiltere, eski imparatorluk günlerinin ihtişamına dönmek şöyle dursun, AB'den belirlenen takvim içinde ayrılmayı bile beceremez görünüyor. - Toplum bölündü Özellikle de AB'den anlaşmasız olarak ayrılınması durumda ülkeyi ekonomik küçülme, temel ihtiyaç maddelerinin tedariğinde sıkıntı, gümrük kapılarında kuyruklar ve toplumsal olaylar bekliyor.

Üstelik AB Referandumdan bir hafta önce ana muhalefetteki İşçi Partisinin AB üyeliğinden yana kadın milletvekili Jo Cox'un bir aşırı sağcı tarafından öldürülmesiyle hangi boyutlara varabileceği görülen toplumsal bölünme de aradan geçen süre içinde giderilemedi. Geçen ay sert Brexit yanlısı aşırı sağ grupların Başbakanlık konutu "10 Numara" önünde yaptığı gösteriye Theresa May'e mesaj niteliğinde bir darağacı getirildi. Sert Brexçitlerin gösterilerinde AB yanlıları için “vatan hainliği” suçlaması en yaygın slogan haline geldi. Öte yandan AB yanlıları da "eleştirilerini" sertleştirdi. Başbakan May'i "diktatör" diye nitelendirenlerin sayısı artarken, özellikle İşçi Partisi tabanında May bir "nefret objesi" haline geldi. - Ülkeyi birleştiremedi, partisi bölünebilir Toplumdaki bölünme bizzat iktidardaki Muhafazakar Parti içine de yansıdı. Temmuzda hükümetin yeni Brexit yaklaşımını ilan etmesini izleyen süreçte 10'dan fazla bakan istifa ederken, geçen ay parti içi muhalefet May hakkında güven oylaması talep etti. Oylamada 117 milletvekili May’e güvensizlik oyu verdi.

Son olarak May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması salı günü parlamentoda yapılan oylamada kendi partisine mensup 100'den fazla milletvekilinin de katkısıyla ezici bir çoğunlukla reddedildi. Brexit sürecinin alacağı şekle bağlı olarak Muhafazakar Parti içindeki sert Brexitçi grubun partiden kopması ve yeni bir parti kurması ihtimaller arasında zikrediliyor. - Güçsüz lider, istikrarsız ülke May 2017'de kendi kararıyla gittiği erken genel seçimde "güçlü lider" ve "istikrar" temalı propagandasına rağmen parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti. Kuzey İrlanda'nın aşırı sağcı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) 10 milletvekilinin desteğiyle azınlık hükümeti kurabilen May, Brexit sürecinde de bu partinin siyasi rehinesi haline geldi. May'in 3 yıla yaklaşan başbakanlık kariyeri 5 terör saldırısı, 72 kişinin hayatına mal olan büyük Grenfell Tower yangını, zayıflayan iktidar ve yönetilemeyen Brexit süreciyle tarihe geçecek görünüyor. - Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda'nın kendisi, ülkedeki bölünmenin en uç şeklini uzun yıllardır Katolik ayrılıkçılarla İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasında yaşıyor.

Bölgede 30 yılı aşkın terör ve çatışma 1999 varılan Belfast Anlaşması ile ancak sona erdirilmişti. Brexit süreci şimdi bizzat bu anlaşmayı tehdit ediyor. Başkent Belfast'ta hala ayrı mahallelerde yaşayan halk, özellikle anlaşmasız Brexit senaryosunda eski çatışmalı günlere geri dönülmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Bütün Brexit sürecinin tıkanmasında kilit meseleyi de Kuzey İrlanda oluşturdu. May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fizik sınır oluşmasını engellemeye dönük bir "tedbir maddesi" içeriyordu. İngiltere ile AB arasında Brexit'in ardından iki İrlanda'yı fiziki sınırla ayırmayacak bir kapsamlı ticaret anlaşmasına varılamaması halinde devreye girecek madde, bu kez Kuzey İrlanda ile İngiltere arasına bir sınır girmesi ihtimalini doğurduğu için bütün anlaşmanın reddedilmesini beraberinde getirdi. Kuzey İrlanda'da Katolikler ile Protestanların ortak hükümetini öngören özerk yönetim de 2017'nin başından bu yana krizde bulunuyor. Sinn Fein ile DUP’un anlaşamadığı bölge, halen hükümetsiz yönetiliyor.

Brexit'in getireceği kaosun Kuzey İrlanda'da eski terör ve çatışma günlerine dönülmesine yol açmasından korkuluyor. - Süreç uzadıkça, yeni referandum ihtimali artıyor May, İşçi Partisinin hakkında verdiği güvensizlik önergesini çarşamba günü DUP'un ve parti içi muhalefetin desteğini alarak atlattı. Hemen ardından yaptığı konuşmada da Brexit süreci için bütün kesimlere “birlik” çağrısı yaptı. Ancak May’in o günden bugüne çeşitli muhalefet partileriyle yaptığı görüşmeler de, parti içi muhaliflerle görüşmeleri de arzuladığı birlik tablosunu yaratamadı. Brexit süreci uzadıkça ve çetrefilleştikçe, bu konunda yeni bir referandum yapılması için yürütülen kampanyalar hız kazandı. Avrupa Adalet Divanının geçen ay verdiği kararla İngiltere’nin Brexit sürecini tek taraflı olarak durdurabileceğine hükmetmesi de bu kampanyalara hukuki bir zemin sağladı. May’in Brexit anlaşmasının parlamentoda "tarihi" diye nitelendirilen 202'ye karşı 432 gibi ezici bir çoğunlukla reddedilmesinin ardından YouGov araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankete göre, yapılacak yeni bir AB referandumunda, birliğe üye olarak kalınmasını isteyenlerin oranı yüzde 56'ya çıkarken, ayrılmak isteyeceklerin oranı ise yüzde 44'e düştü.

Brexit kararının alındığı 2016 referandumunda ayrılmak isteyenler yüzde 52, üyelikten yana olanlar ise yüzde 48 olmuştu. Ancak Başbakan May yeni Brexit referandumu taleplerine şu ana kadar kategorik biçimde karşı çıktı. May'in temel gerekçesini de böyle bir referandumda alınacak her sonucun toplumdaki bölünmeyi daha da derinleştireceği görüşü oluşturdu. Bununla birlikte, referandumlu veya referandumsuz, toplumdaki bölünmenin zaten derinleştiği görülüyor. - "Beyaz terör" en hızlı büyüyen tehdit Son olarak İngiliz terörle mücadele polisinin mesaisinin 5’te birinin aşısı sağ gruplara ayrıldığı açıklandı. Milletvekili Cox’un öldürülmesinin ardından “Ulusal Eylem” adlı aşırı sağ örgüt terör listesine alınmış ve yapılan operasyonlarla aralalarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Gelecekteki bir “ırk savaşına” hazırlanan örgüt farklı isimler altında faaliyetine devam ederken, aşırı sağcılar ülkenin en kozmopolit kenti Londra’da bile her geçen gün daha kalabalık gösterilere imza atıyor.