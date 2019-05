Williamson’ın görevden alınmasına yol açan süreç, İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bir toplantısında Huawei ile 5G teknolojisi konusunda işbirliği yapılabileceği eğiliminin belirdiğine dair bilginin Daily Telegraph gazetesinde yer almasıyla başladı. Başbakan May bu bilgi sızıntısından (henüz gerekçeleri bilinmeyen bir şekilde) Savunma Bakanı Williamson’ı sorumlu tutarak istifasını talep etti. Williamson istifa etmeyi reddedince, Başbakan’dan “kendisine dair güvenin yitirildiğine” dair bir mektup aldı ve koltuğunu kaybetti. 1989 tarihli “Resmi Sırlar Yasasına” göre Ulusal Güvenlik Konseyi’nden bu tür bir bilgi sızıntısının polis soruşturmasına konu olması gerekirken, başbakanın konuyu kapanmış kabul etmesi ve Williamson aleyhinde soruşturma açılmaması, bu sürecin dikkat çeken noktalarından biri olarak kayda geçti.

Williamson’ın görevden alınma süreci Huawei’nin durumunu zora soktuğu için şüphesiz ABD’yi memnun ederken ilginç bir şekilde, aynı derecede memnun olan bir başka ülke de Rusya oldu. 2017 yılında savunma bakanlığı görevine gelmesinden bu yana Rusya’ya yönelik saldırgan politikaları gündeme getiren Williamson’ın koltuğunu kaybetmesi, Washington ile Moskova’da neredeyse eşit düzeyde memnuniyet oluşturdu. yarattı. Londra’da bu siyasi depreme dair spekülasyonlar sürerken, görevden alma kararının üzerinden henüz bir hafta geçmemişken, İngiltere basınında sürece dair daha da ilginç haberler görüldü. The Sunday Times gazetesine göre, 42 yaşında erken emekli olan siyasetçinin başına gelen felaketin kaynağı Huawei değil, Başbakan May hakkında yaptığı dedikodulardı. Gazetenin iddiasına göre Williamson, May’in Tip-1 diyabet hastası olması nedeniyle başbakanlık görevine uygun olmadığına dair Muhafazakar Parti milletvekillerine propaganda yapmaktaydı. Yine The Sunday Times, Başbakan May’in partisindeki yakın çevresine dayanarak, Williamson’ı hedef alan bir başka iddiayı daha gündeme getiriyordu. Bu iddiaya göre, Williamson aralarında Zimbabwe, Nijerya, Kenya ve Mısır’ın bulunduğu beş Afrika ülkesine İngiliz askerleri ve donanmasını göndermek istemiş, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Afrika’daki nüfuz bölgelerini hedef alacak şekilde bir çatışma çıkarmayı planlamıştı. Sabık savunma bakanı bu iddiaları “çılgınca saçmalıklar” olarak nitelese de, hakkındaki suçlamaların ulaştığı boyut, Avrupa’da Huawei’ye biraz olsun destek verecek bir politikacının siyaset sahnesinden nasıl silineceğinin ibret verici örneği olarak tarih sayfalarına kaydedildi.