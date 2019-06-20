ANALİZ - İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü

Muhammed Mursi'nin vefat haberi İslam ülkeleri medyasında Türkiye, Katar ve Malezya hariç "ikinci sayfa haberi" olarak görüldü. Her ne kadar İran Dışişleri Bakanlığı tarafından bir taziye mesajı yayınlansa da reformistlere yakınlığıyla bilinen medya sükut etti. Muhafazakarlar ise Mursi'yi eleştirme yolunu seçerek vefat olayını iç siyaset malzemesi yapmaktan çekinmedi.

Mursi, dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi tarafından 3 Temmuz 2013'te gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldı ve şehadetine kadar sürecek 6 yıllık tek kişilik hücre hapsi başlamış oldu. 67 yaşındaki Mursi, pazartesi günü çıkarıldığı mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi’nin Başkanlığını da yapan Mursi, Mısır’da 2011 yılında gerçekleşen 25 Ocak Devrimi’nin ardından, Haziran 2012'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 51,73’ünü alarak ülkenin seçimle iş başına gelen ilk cumhurbaşkanı oldu. Mursi, 30 Temmuz 2012'de yemin ederek göreve başladı.

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA MELİH AHISHALI - İran medyasında Muhammed Mursi’nin vefat haberi bazı kesimlerce görmezden gelinmesi "Mursi ile Tahran yönetimi arasındaki ihtilafları" akla getirirken, bazıları ise ilgili haberi "Mursi'nin hataları" şeklinde ele alması, "iç siyasete mesaj" olarak değerlendirildi.

Tahran yönetimi, Dışişleri Bakanlığı seviyesinde taziye mesajı yayınladı fakat henüz ülke lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, Telegram hesabından, "İran devrim liderinin (Ali Hamaney) İslami uyanış hareketi hakkında açıklaması ve Mursi'nin bu harekete ihaneti" başlığıyla bir video yayınladı. Hamaney'in Arap Baharı ve söz konusu hareketin akamete uğramasında bazı liderlerin Batı'ya itimatları eleştirilirken Mursi'yi ihanetle suçlayan bir ifadenin yer almıyor olması dikkati çekti.

- "Mısır'ın Musaddık'ı"

İran'da muhafazakar medyanın önde gelen gazetelerinden Keyhan, "Mursi, Amerika'ya itimadın son kurbanı" başlıklı haberinde, "Mursi'nin en büyük hatası ABD'ye güvenmek oldu." ifadesini kullandı.

Yine aynı cenaha yakınlığıyla bilinen Muhammed Hasan Aliniya, SNN haber sitesinde "Mursi'nin İran yardımını reddetmesi ve ABD'ye itimat etmesi. Mısır'ın Musaddık'ı" başlıklı makalesinde, Mursi'yi ABD'ye güvenmekle suçladı ve 1953 yılında İran'da darbeyle başbakanlık görevinden indirilen Muhammed Musaddık'a benzetti.