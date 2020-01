ANALİZ - İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?

ABD Başkanı Trump de yine sosyal medya hesabından saldırıların üslere yapılan atışlardan ibaret kaldığını ve şu an için “her şeyin yolunda” olduğunu belirtti. Saldırıyı düzenleyen İran Devrim Muhafızları Ordusu da pozisyonunu yayımladığı dört maddelik bildiriyle ortaya koydu. Yapılan açıklamada ABD’nin başka bir tahrik ya da taciz hareketi yapmasının yıkıcı bir misillemeyle karşılanacağı; İran’a karşı bir saldırıda üslerini ABD'ye açan ülkelerin hedef alınacağı; İsrail ile ABD’nin aynı görüldüğü; ve ABD halkına fazla zarar yaşamamak için Amerikan askerlerini bölgeden çektirmelerinin tavsiye edildiğine yer verildi.

İdlib’de son günlerde yaşananlar Astana sürecinin gidişatına yönelik kuşkular doğurdu. Putin ziyaretinin zamanlaması bu nedenle önemli. Her ne kadar olaydan önce planlanmış olsa da görüşmede Süleymani suikastının olası etkileri de gündeme gelecektir. Süleymani, Rus tarafının da yakından tanıdığı ve Eylül 2015’te Suriye krizine müdahil olurken, Temmuz 2015’te Moskova’da yapılan kritik görüşmeler dâhil, yakın temasta olduğu isimlerdendi. Öyle ki belki de Putin’in ardından Beşşar Esed üzerinde en etkili isimlerden biri Süleymani idi. Ancak İsrail’in Suriye’de Esed ve İran unsurlarına dönük mükerrer saldırılarına Rusya’nın güçlü bir tepki vermemesi Rusya-İran ilişkilerinde sorunlara neden olmuştu. Rusya’nın Suriye’de kalıcı bir çözüm için İran ve Türkiye’nin bu ülkeden çekilmesi gerektiği yönündeki yaklaşımı da bu rahatsızlığı pekiştirdi. Süleymani’nin ağındaki unsurların dağınık yapısı da Rusya’yı uzun süredir rahatsız etmekteydi. Bu unsurların DEAŞ terörüyle etkin mücadele ettiğinin savunulduğu ve bunun ABD dâhil Batılı çevrelerde geniş bir kabul gördüğü dönemlerde dahi Rusya bu unsurlara mesafeli duruyordu.

Dolayısıyla Rusya, suikastı eleştirse de Süleymani’nin denklem dışı kalmasından çok rahatsız olmayacaktır. Benzer bir durum suikastı en üst düzeyde cumhurbaşkanının dilinden eleştiren Türkiye için de geçerli. Yine de bu hesaplar bir sonraki aşamaya ait. Daha öncelikli aşama ise İran’ın yapacağı misillemenin olası sonuçlarıyla ilgili. İran’dan bir misilleme geleceğini bilen her iki ülke de taraflara daha gerilimi tırmandırama çağrısı yapacaktır.

Trump yönetiminin İran stratejisinin nihai hedefinin ne olduğu ve dahası böyle bir stratejinin var olup olmadığı önemli bir soru. Bu İran’ın öngörüde bulunmasını zorlaştırıyor. Zira daha önceki dönemlerden farklı olarak Süleymani suikastı, İran’ın anlaşma masasına oturmaması durumunda ABD’nin kendisine karşı uyguladığı maksimum baskı politikasının ekonomi ve diplomasi düzeylerinde kalmayacağını gösteriyor. Diğer yandan, İran’da gerilimin tırmanmasının rejimi büyük sıkıntıya sokacağını düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Her ne kadar İran’dan suikastı takip eden her gün çeşitli misilleme tehditleri gelse de İran’ın iç dengeleri uzun vadeli bir gerilimi kaldıramaz. Misillemenin hemen ardından verilen mesajlar bunu doğruluyor. İranlıların savaş istemediklerini ve nükleer anlaşmadaki ek bazı yükümlülüklerinden geri adım atmalarına rağmen nükleer silah peşinde olmadıklarını belirtmeleri önemli. Bu tavrın fiiliyata yansıması için ise Trump yönetiminin de tutumunu esaslı şekilde revize etmesi gerekir. Tüm önemine rağmen bizatihi Süleymani’nin ölümü İran’ın iç ve dış dengelerinde yapısal bir değişikliğe neden olmayacaktır. İran’dan şu aşamada endişe verici boyutta bir misilleme gelmemiş olması iyi haber. Şu an için iki ülke arasındaki gerilimin bilindik kontrollü hatta yeniden oturduğu söylenebilir. Taraflardan birinden gelecek sorumsuz bir hamle bu treni raydan çıkarabilir. Bunu engellemek içinse sıranın diplomaside olduğu ortada.

[Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Leiden Üniversitesi İran Çalışmaları bölümünde tamamlayan Dr. Serhan Afacan İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesidir]