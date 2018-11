ANALİZ - Karadeniz'de Slav kardeşlerin kavgası

İLYAS KEMALOĞLU - 2018 yılının ikinci yarısında Avrasya coğrafyasında yaşanan en önemli gelişmelerden biri de Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliktir. İki “kardeş” ülke arasındaki çekişme her alanda yaşanmaktadır. Kiev yönetimi, İstanbul patriğinin de yardımıyla Ukrayna Kilisesi’ni bağımsızlığa kavuşturarak Moskova’nın “III. Roma” hayallerine darbe vururken Moskova da Ukrayna’dan geçen Batı Hattı’na alternatif olarak inşa edilen “Türk Akımı” projesi ile Ukrayna’nın bu alandaki etkisini azaltmaya çalışmaktadır. Kerç Boğazı ve Azak Denizi’nde tarafların karşı karşıya kalması da bu sürecin devamı niteliğinde bir gelişme.

- Kırım'ın ilhakı dengeleri bozu

Son kriz 3 Ukrayna gemisinin, Moskova’nın görüşüne göre Rusya’nın sınırlarını ihlal etmesinden dolayı Rus deniz güçleri tarafından alıkonulması ve Kerç Boğazı’ndan geçmelerine izin verilmemesinden kaynaklandı. Ukrayna yetkilileri Rusya’nın suçlamasını kabul etmemektedir. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerini provokatif hareketlerde bulunmakla suçlamaktadır. Aslında SSCB’nin yıkılmasından sonra Rusya ile Ukrayna, Azak Denizi ve Kerç Boğazı sorununu uzun müzakerelerden sonra da olsa çözmüştü. Ancak Kırım’ın ilhakı, yeniden tüm dengeleri bozdu. Her iki taraf da Kırım’ı kendi toprağı olarak saydığından dolayı deniz sınırı da her iki ülkeye göre farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla her iki taraf da kendini haklı görmektedir.

Burada dikkat çeken husus ise Kırım’ın ilhakı, yaklaşık dört yıl önce gerçekleşmiş olmasına rağmen bu sorunun yeni yaşanıyor olması. Bu bağlamda bu krizin Ukrayna’nın işine yaradığını ve tam tersine Rusya’nın çıkarına olmadığını söylemek gerekmektedir. En başta 31 Mart 2019’da Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimleri yapılacaktır. Şimdiki Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun yeniden seçilemeyeceğine kesin gözüyle bakılmaktadır. Ancak bu olayla Poroşenko adeta Rusya’ya "kafa tutarak” aynen kilise olayında olduğu gibi şüphesiz hem prestijini hem de oyunu artırmaya çalışmaktadır. Hatta Poroşenko’nun sıkıyönetim ilan etmesi, seçim tarihinin ertelenmesine de yol açabileceği dedikodular arasındadır. Dolayısıyla Ukrayna’daki iç politika ve dengeler açısından bu kriz, Poroşenko’nun çıkarınadır.