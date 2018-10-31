TUĞÇENUR YILMAZ - Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm için yarım asırdan fazla bir süredir yüzlerce neticesiz görüşme gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) yeniden müzakerelere başlaması "sonuç odaklı" ve "yeni fikirlerin" masaya yatırıldığı bir yaklaşımla mümkün olabilir.

Kıbrıs'ta Türk ve Rumların eşit siyasi hak ve statüsüne dayandırılan anayasa ile 1960'ta kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin üç yıl sonra Rumların anayasayı feshetlemeriyle ortadan kaldırılmasının ardından Ada'da 55 yıldır kalıcı bir çözüm elde edilemedi.

Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için taraflar birçok kez bir araya gelse de Rum tarafı Ada'da kalıcı bir çözüm için masaya yatırılan neredeyse tüm çözüm önerilerini reddetti.

- Rum tarafının uzlaşmadan uzak tutumu

Rum tarafı 1963 sonrası dönemde Türk toplumuna kapsamlı ve sistematik saldırılarda bulundu, Türkleri devlet kurumlarından uzaklaştırdı, terör eylemlerini tırmandırdı ve tek taraflı adımlarını artırdı ve bu süreçte ortak devleti fiilen ortadan kaldırdı.