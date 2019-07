ANALİZ - Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar

İSTANBUL (AA) -GÖKHAN ERELİ- Orta Doğu’yu etkilemekten ziyade, Orta Doğu ve alt bölgelerdeki gelişmelerden doğrudan etkilenen ülkelere Umman, Kuveyt ve Ürdün örnek gösterilebilir. Umman ve Kuveyt Körfez ülkesi olmalarından ötürü, Ürdün ise Körfez ülkeleri gibi bir monarşi olmasından ötürü bölge özelindeki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Monarşik yönetimin devam ettirilmesi amacıyla Ürdün, Arap Baharı sonrası Körfez İşbirliği Konseyi’nden (KİK) yüklü miktarda yardım almıştı. Hatta Ürdün ve Fas’a, Arap Baharı sonrasında KİK üyeliği dahi teklif edilmişti.

Körfez krizinin akabinde, bölgede arabulucu ve sorun çözücü bir karaktere sahip olan ve aynı zamanda denge politikası izlemeye çalışan iki Körfez devletinden bahsedilebilir: Kuveyt ve Umman. Her iki ülke de arabuluculuk ve tarafsızlık gibi nitelikleri haiz olmaya çalışan dış politika geleneklerine sahip ülkeler olarak görülmekteler. Kuveyt ve Umman’ın söz konusu arabuluculuk ve tarafsızlık niteliklerinin kaynağı olarak, çoğu zaman Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah’ın (90) ve Umman lideri Kabus bin Said el-Said’in (78) ilerleyen yaşları ve tecrübeleri gösterilir. Her ne kadar Kuveyt ve Umman dış politikaları ortak özellikler etrafında şekillense de, iki ülkenin farklılaştığı noktaları belirtmek önem arz etmektedir.