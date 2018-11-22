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Analiz laboratuvarı arıcıların gelirini de artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi: - "BALMER şirketi üreticilerimizin ballarını piyasanın üzerinde kilogramı 2 liradan fazlasına satın alıyor. Böylelikle arıcılarımız daha çok kazanmış oluyorlar"

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan ve bir süre önce sektöre hizmet vermeye başlayan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı arıcıların gelirini de artırdı.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Arım Balım Peteğim Projesi"yle 10 milyon avro yatırım yapılarak kurulan tesisin arıcılık sektörüne çok şey kattığını söyledi.

Tesisin hizmet vermeye başlamasının ardından Karadeniz Arı Ürünleri Merkezi (BALMER) adı altında şirket kurulduğu bilgisini veren Çiftçi, şirket aracılığıyla arıcıların ballarının burada daha iyi şartlarda değerlendirildiğini kaydetti.

Çiftçi, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesindeki tesisin sektöre yansımasının çok olumlu olduğunun altını çizdi.

Önceden başka firmaların, balları ortalama 12-13 liradan satın aldığı bilgisini veren Çiftçi, "BALMER şirketi üreticilerimizin ballarını piyasanın üzerinde kilogramı 2 liradan fazlasına satın alıyor. Böylelikle arıcılarımız daha çok kazanmış oluyorlar." dedi.

Tesisin hizmet vermeye başlamasının ardından birlik olarak Almanya'ya bal ihracatı yapmaya başladıklarını da dile getiren Çiftçi, bu ihracatın arıcılara kar olarak geri döndüğünün altını çizdi.

İlerleyen yıllarda tesisin arıcılara daha çok kazandıracağını vurgulayan Çiftçi, tüm arıcılara ürünlerini buraya getirmeleri çağrısında bulundu.

Çiftçi, tesisin hizmete girmesinden arıcıların yüzde 80'inin memnun olduğunu da dile getirerek, "İnşallah geriye kalan kısmında beklentilerini karşılayarak onların da memnun olmalarını sağlayacağız. Beklentimiz bu yüzde 20'lik kesiminde bizlere destek vermeleri yönündedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bal fiyatları noktasındaki çalışmalarımız daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Balın fiyatını her yıl kademeli olarak artırmayı hedeflediklerini söyleyen Çiftçi, bal ihracatını da kademeli olarak artırmak istediklerini dile getirdi.

Çiftçi, analiz laboratuvarında her gün balların titizlikle analiz edildiğini de kaydederek, "Bu analizde bal içindeki 24 ayrı parametreye bakılıyor. Şimdiye kadar çok ciddi sorunlarla karşılaşmadık. Birkaç analizde balın içerisinde istenmeyen katkılar tespit edildi. Zaten o ballar da paketlenmiyor ve satışa sunulmuyor. Dolayısıyla analizinde sorun olmayan ve buradan çıkan balları vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile tüketebilir." şeklinde konuştu.

Çiftçi, tüketicilere, tesisten analiz edilerek satışa sunulan bal kavanozlarının üzerinde bulunan Avrupa Birliği Bayrağı ve Türk Bayrağı olan etiketlere dikkat ederek ürünleri almaları önerisinde bulundu.

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