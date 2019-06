ANALİZ – Mursi’nin ölümü: Batı medyası ahlaki pusulasını yitirdi

Sıkı editoryal standartlarıyla ünlü The Economist gibi bir yayın dahi sınıfta kaldı. Örneğin, konuyla ilgili 20 Haziran’da yayınlanan makaleyi “Mısır’ın tek demokratik idarecisi Muhammed Mursi mahkemede öldü” başlığıyla verdiler. Başlığı okuyanların çoğu, tarafsız bir makaleyle karşılaşacaklarını zannetmiş olabilir. Ancak, The Economist Mursi’nin ölümünü “devrimin son sözü” ve “bir dipnot” olarak değerlendirdi. Bu şekilde bir “semantik kıvırma” ile dergi Mursi’nin yaşadığı trajediyi, kendi görüşüne göre, Arap Baharı sahnesinin perdesini tamamen kapatan “alakasız” ama “en son sahne” olarak nitelendiriyor. Kısacası dergi, bölgenin menüsünde diktatörlükten başka bir şey olmayacağını savunuyor. Buna ek olarak, makalede tercih edilen bazı kelimeler de düşüncesiz ve saldırgandı. Mesela Mısırlı liberallerin neden Mursi’ye oy verdiğini açıklamaya çalışırken makale, merhum cumhurbaşkanı adeta kokuşmuş bir tür illetmişçesine liberallerin “birçoğu burnunu kapadı ve oyunu öyle verdi” yazdı; halbuki merhum Mursi yüksek dürüstlük, ahlak ve itimat standartlarına sahip bir insandı.

Bu tür yaklaşımlar sadece nezaketten yoksun değil, aynı zamanda ana akım Batı medyasının ahlaki pusulasını yitirdiğini de gösteriyor. Mursi’nin mirası her halükarda yaşayacaktır. Bölgede demokrasinin bir simgesi haline geldi ve birçok yerde milyonlarca insan onun için gıyabi cenaze namazı kıldı. Sadece bir örnekle yetinelim: geçen cuma Cezayirli göstericiler Mursi’ye övgülerde bulunurken onun katillerine ve temsil ettikleri kötülüğe lanet okudular. Böylece, her türlü yanlı yayına rağmen, Orta Doğu halkları kahramanlarının ve kötülerinin kim olduğunu çok iyi bildikleri gibi bu kötüleri fonlayanların ve dalkavuklarının da kim olduğunu çok iyi biliyor.

Mütercim: Ömer Çolakoğlu

[TRT World Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yapan Dr. Tarek Cherkaoui “The News Media at War: The Clash of Western and Arab Networks in the Middle East” kitabının yazarıdır. Cherkaoui stratejik iletişim alanında uzmandır] [1] https://www.independent.co.uk/voices/morsi-death-sisi-egypt-torture-crispin-blunt-a8963441.html