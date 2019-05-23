Analiz: Öcalan açlık grevleri için mesaj verdi

Türkiye'de cezaevlerinde aralarında milletvekillerinin de olduğu bir kısmı tutuklu bir kısmı dışarıda 3 bin kişi, 3 ile 6 ay arasında değişen sürelerde açlık grevinde, 25 kişi ölüm orucunda.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 7 Kasım 2018'de Abdullah Öcalan'a "uygulanan tecridin kaldırılması" ve "demokratik siyasetin önünün açılması" talepleriyle başlattığı eylemlerde kritik aşamaya gelen pek çok kişi var.

Önce 2 Mayıs’ta, 8 yıl aradan sonra İmralı’ya gidişine izin verilen Abdullah Öcalan’ın avukatları... Sonra 6 Mayıs’ta avukatlarınca Öcalan’ın Suriye’nin kuzeyi ile ilgili verdiği mesaj ve özellikle açlık grevindekilere yönelik sözlerinin kamuoyuna aktarılmasıyla "grevler son bulur mu?" beklentisi doğmuştu. Öcalan 6 Mayıs'ta şu mesajı vermişti:

"Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhî sağlıkları her şeyin üstündedir. Ayrıca en anlamlı yaklaşımın zihinsel ve ruhi duruşun geliştirilmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz.”