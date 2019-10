ANALİZ - Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları

2014 yılına kadar çok yüksek seyreden petrol fiyatlarının ortaya çıkardığı çok büyük gelirler, son on yıldır Suudi savunma sanayiine yapılan yüz milyarlarca dolarlık yatırımlar, Obama sonrası ABD yönetiminin Suudi güvenliğini daha fazla önceleyeceğine dair aşırı iyimserlik ve bölge genelinde Libya, Suriye ve Yemen gibi “çökmüş devletlerin” varlığı Kushner-bin Zayed’in ikna çabalarıyla, genç ve tecrübesiz yöneticiler eliyle yönetilen Suudi Arabistan’da bir güç sarhoşluğuna yol açtı. Kaşıkçı cinayeti ülkeyi yöneten bu kadronun içinde bulunduğu güç sarhoşluğunu göz önüne seren en önemli gelişmeydi. İstanbul’da ve Suudi konsolosluğunda, gizli kalması imkansız ve insanı dehşete düşüren bu cinayeti işleyenler ya da bu cinayete azmettirenler, Kushner-bin Zayed eliyle, çok güçlü olduklarına, kimsenin onlardan hesap soramayacağına ve sahip oldukları bu gücün her türlü vahşeti örtebileceğine ikna edildiler.

Suudilerin Arap Baharı sürecinde takip ettikleri iddialı dış politika çok yüklü bir ekonomik faturayı da beraberinde getirdi. Bölgesel statükoyu koruma adına harcanan yüz milyarlarca dolar, ülkenin sınırlı kaynaklarını tüketirken Suudi sınırlarına yakın bölgelerde ortaya çıkan sıcak çatışmalar ülkenin uzun vadeli ekonomik görünümünde bozulmalara yol açtı. Örneğin ARAMCO saldırılarından çok kısa bir süre sonra Körfez bölgesinde artan jeopolitik ve askeri gerilimi gerekçe gösteren Fitch Ratings, Suudilerin yabancı para cinsinden kredi notunu A+’dan A'ya indirip görünümünü “durağan” olarak belirledi. Fitch’in, not düşürülmesini, “ülkenin ekonomik altyapısının tırmanan jeopolitik risklere karşı kırılganlığından” kaynaklandığını vurgulaması, Suudi Arabistan’ın uluslararası finans çevrelerindeki kredibilitesinin de zayıflamakta olduğunun işareti.

İkinci olarak, Suudilerin askeri kapasitesi İran’ı dengelemekten son derece uzak. Son dönemde Batılı ülkelerin gelişmiş silah endüstrileri ile imzalanan yüzlerce milyar dolarlık savunma anlaşmalarına rağmen Suudi askeri kapasitesi, 14 milyar dolarlık savunma harcamasına karşın İran ile boy ölçüşebilecek seviyeye ulaşamadı. İran’ı tek başına dengeleyemeyeceğini bildiği için Suudi yönetimi son dönemde Mısır, Pakistan gibi güçlü askeri kapasiteye sahip ülkeleri de yanına alarak bölgede İran karşıtı askeri paktlar (Arap NATO’su, İslam Ordusu vs.) oluşturmaya çalıştı. Ancak Suudilerin Arap Baharı sürecinde bölge genelinde takip ettikleri yanlış politikalar ülkenin geleneksel müttefikleri olan Mısır ve Pakistan gibi ülkeleri ya çok zayıflattı ya da Suudi Arabistan’dan olabildiğince uzaklaştırdı. Suudi dış politikasın son on yılda Mısır’da yol açtığı siyasi ve ekonomik krizler bu durumun en bariz göstergesi. Pakistan da artık Suudiler için çok güvenilir bir müttefik olmaktan çıkmış durumda. Muhammed bin Selman’ın New York’taki BM toplantılarına gitmesi için özel jeti olmayan Pakistan Başbakanı İmran Han’a özel jetini tahsis edecek kadar kendisine yakın hissetmesine rağmen İmran Han’ın İran ile ABD arasında arabuluculuğa soyunması bile tek başına Suudi-Pakistan ittifakını yaralamaya yetti. Sonuç olarak Suudiler tek başlarına İran’ı dengeleyemedikleri gibi İran karşısında güçlü bir askeri blok oluşturmakta da başarısız olmuşlardır. Bu yönde gösterilen çabalar İran karşıtı bir blok oluşturmak bir yana, başta Körfez bölgesi olmak üzere, İsrail hariç tüm Orta Doğu bölgesindeki geleneksel müttefiklerin Suudilerden uzaklaşmasına yol açmıştır.