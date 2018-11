ANALİZ - Putin'in Türkiye ziyareti: 'Enerjik' işbirliği

Bu proje Türkiye açısından da önemli. En başta, Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacı her sene artıyor. Alternatif enerji ve alternatif tedarikçi arayışına rağmen, Rus gazı Türkiye’nin gaz ithalatında önemli bir paya sahip olmaya devam ediyor. İran’a karşı her geçen gün artırılarak uygulanan ambargo ise bu önemi daha da yükseltiyor. Her ne kadar İran’a uygulanan ambargoda Türkiye’ye geçici muafiyet tanınsa da, bu proje, şüphesiz Ankara’nın İran ile ilgili ABD’den gelebilecek herhangi bir baskı konusunda da elini güçlendirecektir.

Gündeme gelecek konuların başında Suriye’deki iç savaş da yer alıyor. Bilindiği gibi Moskova ile Ankara Suriye’de iç savaşın sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması konusunda en fazla çaba sarf eden taraflar. Zira Suriye’de barışın tesisi ve toprak bütünlüğünün korunması her iki ülkenin de ortak çıkarlarına uygun. Bundan dolayıdır ki Moskova ve Ankara’nın Suriye sorununa yaklaşımları ve dayanakları farklı olsa da, taraflar yakın işbirliği içinde bulunuyorlar. Yine bu husus, her iki ülkenin bölgedeki prestijini arttırdığı gibi, Türk-Rus işbirliğinin de gücünü ortaya koyuyor. Rusya ile Türkiye için Suriye sorunu, ayrıca “diğer sorunlu bölgelerde de işbirliği geliştirebileceklerinin” önemli bir örneğini ve garantisini oluşturuyor.

Tüm bu konular ikili münasebetler açısından ön plana çıksa da, son dönemde uluslararası kamuoyunun bu ilişkilerde en fazla merak ettiği konu, şüphesiz S-400 alımının tamamlanıp tamamlanmayacağıdır. Zira bu mesele Türk-Rus münasebetlerini yeni bir boyuta taşıyacağı gibi, Türkiye’nin ABD ile ilişkilerini de etkileyecek, hatta bölgesel dengeleri değiştirebilecektir. Ancak bu tür teknolojilerin teslimatı gerçekleştirilmeden, bunların tamamlanıp tamamlanmayacağını söylemek mümkün değildir. S-400 konusunda her iki ülkenin yetkilileri avansın ödendiğini, Türkiye için S-400 üretimine başlandığını, hatta teslimatın (planlandığı gibi 2020’de değil) 2019’da yapılacağını dile getiriyorlar. Fakat Kaşıkçı vakası ve buna bağlı olarak Suudi Arabistan’ın gündeminden S-400’leri kesin olarak çıkartması, teslimatlar gerçekleştirilmeden bu konuda her şeyin yaşanabileceğini ve bu sürecin yalnızca iki ülkeye bağlı olmadığını bize gösterdi. Bundan dolayı, konuyla ilgili merakın en az bir yıl daha devam edeceği kesindir. Fakat aynı zamanda bu tür olaylar, Ankara ile Moskova arasını açmak üzere her an türlü provokasyonların denenebileceğini de gösteriyor. Yakın geçmişte bu münasebetler bu tür sınavlar vermiştir. İşte bu tür sınavlardan başarılı bir şekilde geçme konusunda, en üst seviyelerde gerçekleştirilen görüşmeler ve ziyaretler büyük rol oynamaktadır. Vladimir Putin’in Türkiye ziyareti işte bu açıdan da önemlidir.

[Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir]