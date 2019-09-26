ANALİZ - Sadr’ın sürpriz İran ziyareti ve muhtemel sonuçları

Irak’ta İran’a karşı eleştirel tavırlarıyla bilinen Sadr’ın bu sürpriz ziyareti kısa sürede tartışmalara neden oldu. ABD ve İran arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret bölgesel denklem açısından da önem arz ediyor.

Farsnews haber ajansının yayınladığı görsellerden birinde Hamaney’in tören salonuna girdiği sırada protokolde yer alan din adamları ve askeri yetkililerle birlikte ayağa kalkmış, sağ elini kalbine götürerek Hamaney’i selamlayan Sadr, bir diğer görselde ise Hamaney ve Kasım Süleymani’nin ortasında otururken görülüyor.

Haşdi Şabi’ye ait büroların kapatılması kararının ardından Twitter hesabı üzerinden yayınladığı destek mesajında, “Başbakan tarafından Haşdi Şabi ile ilgili alınan kararlar önemlidir ve güçlü bir devlet inşası için ilk adım niteliğindedir” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Sadr, ABD-İran arasında yükselen tansiyon sonrası “İran ile ABD arasında bir savaşın körüklenmesinden yana değilim. Aynı şekilde Irak'ın bu savaşa sürüklenip, iki ülke arasındaki çatışmaların sahası haline getirilmesi taraftarı da değilim. Irak olarak birlik ve beraberlik içerisinde İran ve ABD arasındaki muhtemel bir savaşla ilgili olarak ciddi bir tutum sergilemezsek bu Irak'ın sonu olur” açıklamasını yapmıştı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, son yıllarda yaptığı çeşitli açıklamalarla İran karşıtı bir duruş sergilemişti. Nitekim Sadr, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’ne yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'ye ait tüm büro ve askeri noktaların kapatılmasına ilişkin yayınladığı kararnameye destek vermişti.

Suudi Arabistan’da Şii din adamı Nimr el-Nimr’in idam edilmesinin ardından 2016 yılında Tahran’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne düzenlenen baskın üzerine Riyad-Tahran arasında diplomatik ilişkilerin kesildiği bir dönemde Sadr’ın bu ziyareti dikkat çekmişti. Sadr, Suudi Arabistan ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerini üst düzeye çıkarmak için Riyad’ın en kısa sürede Bağdat’a yeni bir elçi ataması ve Necef’te konsolosluk açması konusunda görüş birliğine varıldığını belirtmişti.

Sadr, Iraklı Şii milis gruplarının Suriye’den çekilmesi gerektiğini birçok kez vurgulayarak İran destekli Beşşar Esed’in istifa etmesi gerektiğini de belirtmişti.

Sadr’ın sözcüsü Salah el Ubeydi, bu ziyaretle ilgili "Irak, İran ve Suudi Arabistan arasında bir çatışma sahasına dönüşmek istemiyor, müstakil bir şekilde iki ülkeyle de ilişkilerimizi sürdürmeye çalışacağız.” açıklamasında bulunmuştu.

- İran’ın vermek istediği mesaj

İran’ın Irak’taki nüfuzunu artırmasını daha önce birçok kez eleştiren ve Arap kimliğini öne çıkararak Suudi Arabistan’a yakınlaşan Sadr’ın Tahran ziyaretini önemli kılan faktörlerden biri de İran ile ABD arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşmiş olması. Mukteda Sadr’ın İran devrim lideri ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarının yanında yer alışı İran’ın bölgedeki gücünü ve nüfuzunu göstermesi açısından ABD’ye verilmiş bir mesaj olabilir.

Nitekim Sadr öncülüğündeki Sairun Koalisyonu geçtiğimiz ocak ayında ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesi için meclise kanun teklifi vermişti. Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekiliyle birinci parti konumunda.

Sadr’ın bu ziyareti, İran’ın ABD ve İsrail tehdidi karşısında bölgesel müttefikleriyle olan yakınlığını göstermesi açısından stratejik bir hamle. Zira Humeyni hüseyniyesinde gerçekleşen Aşura töreninde Hamaney’in sükûnetle dinlediği, Sadr ve Süleymani’nin ise göğsünü döverek eşlik ettikleri şiirde geçen cümle şu şekilde: “Komutan Hüseyin’in eli, İsrail’in şerrini bu dünyada azaltıyor." Nitekim aynı gün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Aşura törenleri münasebetiyle yaptığı konuşmada İran lideri Hamaney'in "Bu zamanın Hüseyin'i" olduğunu söylemişti.