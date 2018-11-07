Analiz: Sonuçlar İki Partide Büyük Değişim Yaşandığını Gösteriyor

Kumru Toktamış : Bu sabah New York da kimi insanlar adeta bir can havliyle, çoluklarını çocuklarını hızla yükselmekte olan, ırkçı, ayrımcı, şiddetsever bir rejimden korumak için sandıklara koşuştular.Azımsanmayacak sayıda insan da bütün korkularını gidereceklerine inandıkları Trump’a destek verecek adaylara, oy vermek için yollara düştüler. Bu ikinci grup, sonuçlar ne olursa olsun hala çok önemli bir grup. Bugrubu sadece beyaz ırkçı Amerikalı olarak tanımlamak doğru değil. Bu grup yoksullaştırılmış, hayatının tüm güvenceleri uzun yıllardır elinden alınmakta olan, önünü göremeyen Amerikalılar. Tarihin ne yönde şekilleneceğine her yerde olduğu gibi ABD’de de bu geniş güvensizler nüfusu karar veriyor artık.

Kumru Toktamış: ABD de seçimler kötü bir lokantaya gitmiş olma tadı bırakıyor insanın ağzında. Onca gürültü patırdı, parlak renkli ışıklar ama eninde sonunda menüde sadece iki yemek var; birisi zehirli öbürü de hiç de göründüğü gibi değil. Tabii Kongre seçimleri yine de ilginç işaretler veriyor. Bir yanda Alexandra Ocasio Gomez ve Bernie Sanders gibi demokratik sosyalistler, geleneksel demokratların hakimiyetini kırabiliyorlar. Öte yandan Indiana gibi, bir zamanlar sendikal hareketin enerjik merkezi olan bir eyaletin seçimlerini Cumhuriyetçiler kazanıyor. Bunların hepsi çok önemli işaretler.

VOA Türkçe: Sonuçların ardından Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’de değişim yaşandığını mı düşünüyorsunuz?

Kumru Toktamış: Evet sonuçlar onu gösteriyor. Amerikan toplumu uzun yıllardır hızla dönüşmekte. Menüdeki yegane iki parti de bu değişime adapte olma yolunda dönüşmekteler. Güvenli işini kaybeden, bir zamanların sendikalı işçisinin, şimdi yegane örgütlenme mekanı kilise olunca, ister istemez daha tutucu değerlere sığınıyor. Öte yandan örgütlü işçi tabanını kaybettikçe kendini finans dünyasına dayanarak ayakta tutan Demokrat partiye, gençlerden oluşan bir sosyalist dalga ‘kendine gel’ çağrısı yapıyor.Bu detayların hepsi çok ilginç ve önemli. Ancak şu gerçeği ortadan kaldırmıyor; ırkçı, beyaz üstünlüğüne dayalı, otoriter hakimiyet peşindeki kitleler, artık siyasi aritmetiğin önemli bir parçası. Bu bütün dünyada böyle. Bu kitlelerin sosyolojik yapılanmalarını hemen kavrayıp harekete geçen parti Cumhuriyetçi Parti oldu. Bu dalga kolay kolay geri çekilmez.Şu ana kadar ortaya çıkan bütün seçim sonuçları, bu dalga ile dönüşen Cumhuriyetçi Parti’nin, hiç de ufalmadığını tam tersine bir Trump partisi haline dönüştüğünügösteriyor. Kaldı ki Trump’ın yükselişinde sadece Cumhuriyetçi Parti’nin değil Demokrat Parti’nin de çok önemli katkıları oldu. Trump ve onunla birlikte açığa çıkan ırkçı, otoriter popülizm bu anlamda bir sürecin sonucu ve başka gelişmelerin semptomu. Daha uzun yıllar, yüreğimiz ağzımızda seçim sonuçlarını izliyor olacağız.