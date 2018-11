Analiz: Sonuçlar İki Partide Büyük Değişim Yaşandığını Gösteriyor

New York Pratt Institute Sosyal Bilimler ve Kültürel Çalışmalar Bölümü Öğretim Görevlisi ve Siyaset Sosyolojisi Uzmanı Dr. Kumru Toktamış, dün yapılan ara seçim seçim sonuçlarını değerlendirdi.

VOA Türkçe: Oyunuzu New York’ta kullandınız. Sandıklarda hava nasıldı?

Kumru Toktamış : Bu sabah New York da kimi insanlar adeta bir can havliyle, çoluklarını çocuklarını hızla yükselmekte olan, ırkçı, ayrımcı, şiddetsever bir rejimden korumak için sandıklara koşuştular.Azımsanmayacak sayıda insan da bütün korkularını gidereceklerine inandıkları Trump’a destek verecek adaylara, oy vermek için yollara düştüler. Bu ikinci grup, sonuçlar ne olursa olsun hala çok önemli bir grup. Bugrubu sadece beyaz ırkçı Amerikalı olarak tanımlamak doğru değil. Bu grup yoksullaştırılmış, hayatının tüm güvenceleri uzun yıllardır elinden alınmakta olan, önünü göremeyen Amerikalılar. Tarihin ne yönde şekilleneceğine her yerde olduğu gibi ABD’de de bu geniş güvensizler nüfusu karar veriyor artık.

VOA Türkçe: Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?