ANALİZ - Suriye'den çekilecek ABD, İran'a karşı Irak'ta askeri varlığını artırabilir

Trump ayrıca, Irak'taki askerlerinin misyonunun; DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını önlemek, ABD çıkarlarını korumak, söz konusu askeri üs üzerinden DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma ihtimalini sürekli bir şekilde gözetlemek, bununla birlikte İran'ın Irak'taki faaliyetlerini takip etmek olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, birkaç saat süren Aynu'l Esed ziyareti sırasında yaptığı açıklamada ülkesinin Irak'taki askeri üslerini Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile devam eden mücadele için kullanabileceği söyledi.

Trump'ın, 26 Aralık 2018'deki askeri üs ziyareti, herhangi bir Iraklı yetkili ile görüşmeyip ülkesine dönmesi, Irak'taki siyasi partiler arasında büyük tartışmaların yaşanmasına sebebiyet verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bağdat'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde yer alan Aynu'l Esed askeri üssüne yaptığı sürpriz ziyaretten iki hafta sonra geldi.

Washington yönetimi, Irak'taki askeri varlığını koruyarak, İran'ın hem Irak hem de Suriye'deki yayılmacı nüfuzunun önüne geçmeyi hedefliyor.

İSTANBUL (AA) - RAİD EL HAMİD - Suriye'den çekilme kararı alan ABD askerlerini Irak'ta konuşlandırıp buradaki varlığını güçlendirirse, İran'a yakın Irak ve Suriye'deki Şii grupların hareketlerini daha iyi gözlemleyip, Irak üzerinden Suriye'ye geçişleri takip edebilir.

Bağdat yönetimini bu kadar endişelendiren Trump'ın daha önce ABD'nin bölgedeki savaşlar için ciddi bir bütçe harcadığı ve "artık bölge ülkeleri kendi başlarının çaresine bakması gerekir" açıklamasından kaynaklanıyor.

Iraklı yetkililer, ülkede en çok siyasi ve askeri nüfuzu bulunan Haşdi Şabi'nin sert çıkışlarına rağmen, ABD'nin mevcut askeri üsleriyle birlikte Irak'ta varlık göstermesinde ısrar ediyor.

Irak merkezi hükümeti, Trump'ın Suriye'den ve belki de ileri süreçte Irak'tan askerlerini çekmesi durumunda terörle mücadele konusunda kendilerine destek verileceğinin garantisini almak istiyor.

Terör örgütü, Suriye'deki militanlarını Irak'ın çöl ve kırsal bölgelerine sevk etmeye hazırlanırken, Iraklı güvenlik güçleri de ABD'nin sağladığı büyük destekle örgüt mensuplarının Irak'a sızmasının önüne geçmeye çalışıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ziyareti de DEAŞ'ın Suriye'nin Irak sınırına yakın bölgelerde büyük kayıplar verip Irak'a sızmaya çalışması nedeniyle güvenlik ve siyasi kaygıların artığı bir sürece denk geldi.

Irak'ta bulunan 5 bine yakın ABD'li askerler sadece Irak güçlerine danışmanlık yapıp eğitim vermiyor, son dönemde ülke içerisinde faaliyetlerini artıran DEAŞ'a karşı nasıl daha etkin mücadele edileceği konusunda da destek sunuyor.

- ABD'nin önceliği Suriye değil Irak

Washington yönetimi için Suriye öncelikli değil. Irak'taki stratejik çıkarları daha ön planda. ABD, bunun için başta Irak olmak üzere bölgedeki çıkarlarının güvenliğini ve istikrarını sağlamak istiyor.

Pompeo'nun Irak ziyareti, ABD Başkanı Trump'ın dış siyaseti üzerinde büyük tartışmaların yaşandığı, Suriye'den çekilme konusunda net bir vizyonun ortaya konulmadığı ve çekilme kararının ileride Irak'ta uygulamaya konulması dedikodularının yapıldığı bir döneme denk geldi.

ABD'li Bakan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaptığı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve IKBY'li yetkililerle yaptığı görüşmenin ana gündem maddesinin ABD'nin Suriye'den çekilme kararı değil Irak hükümetinin güçlendirilmesi, ülkesinin desteği, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasının önüne geçilmesiyle İran'ın Irak'taki nüfuzuna dair bir sınır çizilmesi olduğunu dile getirdi.