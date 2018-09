ANALİZ - Trump-medya savaşının zayiatı: Gerçek ve güven

BERRİN KALSIN - ABD Başkanı Donald Trump başkanlık kampanyasının başlangıcından beri medyaya karşı açık bir savaş başlattı. Seçim çalışmaları sırasında ve seçim galibiyeti sonrasında, ülkesinin ana akım medya kuruluşlarını her fırsatta suçlayan ve tehdide varan bir dille onları eleştiren Trump’ın medyaya saldırıları, Twitter paylaşımları ve off-the-cuff (düşünmeden söylenen) sözleri, başkanlık kampanyasının ve başkanlığının ilk 200 gününün belirleyici özelliği oldu. Hedef aldığı kuruluşlar arasında The New York Times, The Washington Post ve CNN gibi ABD’nin köklü medya kuruluşları vardı. Trump’ın çıkan haberleri, “sahte, iğrenç haberler” olarak nitelemesi ve bu haberleri yazan gazetecileri ise “korkunç insanlar” olarak adlandırması hafızalara kazınacak cinsten konuşmalar olarak medya tarihine geçti.

- ABD başkanlarının medya ile sancılı ilişkileri

Peki özgür dünya olarak ün salan Amerika’da basın ve ifade özgürlüğü tam olarak sağlanabildi mi? Bugüne kadar ABD başkanları basına karşı nasıl davrandı? Aslında ilk başkan George Washington’dan, bugün başkanlık görevini yürüten Donald Trump’a kadar birçok başkanın basın ile arasının her zaman iyi olduğunu söylemek güç.