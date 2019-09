ANALİZ - Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı

- Anketlerde öne çıkan isim: Kays Said

Seçim yarışında öne çıkan adaylardan biri de anayasa profesörü Kays Said. Kendisi Tunus devrimi sonrasında, Arap dünyasının en demokratik anayasası olarak bilinen metnin mimarı olarak tanınıyor. 61 yaşındaki Kays Said kendine has üslubu ve geleneksel siyasetin dışından biri olması sebebiyle önemli adaylardan biri olarak görülüyor. Son yapılan anketlerde el-Karvi’ye en yakın aday olarak görünüyor. Kays Said mevcut politikacılara kızgın ve küskün seçmeni sandığa çekebilirse, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ipi göğüsleyebilecek adaylar arasında yer alıyor.

- Munsif Marzuki yeniden aday

Zeynel Abidin bin Ali Tunus’u terk ettikten sonra, 2011-2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Munsif Marzuki de seçim sürecinin kilit adaylarından. Sol çizgiden gelen ve Arap dünyasının en önemli entelektüellerinden biri olan Marzuki, 2014 yılında es-Sibsi’ye karşı yarıştığı seçimleri kaybetmişti. Marzuki seküler kimliğini her zaman vurgulasa da, özellikle İslami kesime yakın açıklamaları sebebiyle takdir toplamış bir isim. 2014 seçimleri sonrasında “Halk Hareketi” isimli bir parti kurmak için girişimde bulunmuş, fakat istediği rüzgârı arkasına alamayınca aktif politikanın dışında kalmıştı. Marzuki’nin dikkat çeken vaatleri arasında, ülkenin kanayan yarası yolsuzlukla mücadele ve Tunus’u gelişmiş ülkeler arasına sokmayı hedefleyen vizyonu geliyor. Anketlerde yüzde 4 ila 7 arasında seyreden bir oy oranına sahip olduğu tahmin edilen Marzuki, ilk turda yeterli oy alamaması durumunda, ikinci turda işaret edebileceği ismin elini rahatlatacak bir konumda bulunuyor.