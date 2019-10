ANALİZ - Tunus’ta demokrasinin üçüncü baharı

Ülkede 14 Şubat 2011 Hürriyet ve Onur devriminden sonra üçüncü kez yapılan genel seçimler Tunus Nahda Hareketi Partisi’nin zaferiyle sonuçlandı. 6 Ekim 2019 seçimlerinin resmi sonuçlarına göre Nahda 217 üyeli parlamentoda 52 vekille temsil edilecek. 13 Ekim’de ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ise bağımsız Kays Said açık farkla kazandı.

- “Hürriyet ve Onur” meşalesini Cumhurbaşkanı Kays Said devralacak

Parlamento seçimlerinden bir hafta sonra, 13 Ekim Pazar günü ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapıldı. 15 Eylül’de yapılan birinci turda 26 aday çıkmış ve bunlardan 24’ü yarışmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez yarışan Nahda’nın adayı halen meclis başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olan Abdulfettah Moro idi. Bağımsız aday Kays Said yüzde 18, Tunus’un Kalbi Partisi’nin lideri Nebil el-Karvi yüzde 15 civarında oy alarak ikinci tura kaldı. Nahda adayı Moro ise yüzde 13’e yakın bir oy oranıyla yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Nahda ikinci turda açık ve güçlü bir şekilde 61 yaşındaki bağımsız aday Prof. Dr. Kays Said’i destekledi. 24 Eylül’de şura meclisi tarafından açıklanan destek, 9 Ekim’de hareketin lideri Raşid el-Gannuşi imzasıyla yayımlanan açıklama da tekrarlandı.

Buna karşılık anayasa profesörü Said, “kişilerin değil, parti ve listelerin yarıştığı genel seçimleri” boykot ederek milletvekilliği seçimlerinde sandık başına gitmeyi reddetmişti. Said, cumhurbaşkanlığı seçiminde de “kendine oy vermediğini, cumhurbaşkanlarını seçme hakkı halka ait olduğu için oy sandığına beyaz bir kağıt bıraktığını” açıkladı. Said böylece beyaz bir sayfa açmak istediğini de vurgulamış oluyordu.