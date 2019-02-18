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Anamur'a bahar geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde badem ve erik ağaçları çiçek açtı.

Anamur'a bahar geldi

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesinde badem ve erik ağaçları çiçek açtı.
Son 2 ay içerisinde, hortum ve kuvvetli sağanak nedeni ile tarım arazilerinin büyük zarar gördüğü ilçede hava şartları normale dönmeye başladı. Hava sıcaklığının artış göstermesi ile birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Renk cümbüşünün hüküm sürdüğü ilçede bu yıl farklı tarım ürünlerinde kaliteli hasat bekleniyor.
Geçen sene aynı dönemde yaşanan don olayı nedeni ile ürünlerin büyük zarar gördüğünü dile getiren üreticiler, "Bu yıl bu tehlike ortadan kalktı. Ağaçlarımızın çiçekleri don tehlikesinin ortadan kalkmasından sonra açtı. Çok fazla yağış gördük ama don olayı yaşanmadı. Bu yıl hasat yılı olacak" dedi.

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Anamur'a bahar geldiAnamur'a bahar geldi

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