HABER

Anamur'da 'aydınlatma' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde yaşayanlar, Atatürk Bulvarı'ndaki sokak lambalarının gün boyu açık bırakıldığını, ancak gece saatlerinde kapatıldığını belirterek, yetkililerin uygulamayı düzeltmesini istedi.

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesinde yaşayanlar, Atatürk Bulvarı'ndaki sokak lambalarının gün boyu açık bırakıldığını, ancak gece saatlerinde kapatıldığını belirterek, yetkililerin uygulamayı düzeltmesini istedi. Bölgede yaşayanların iddiasına göre ilçe merkezindeki bulvarın refüj kısmına yerleştirilen aydınlatma grupları, yaklaşık 1 aydır düzensiz çalışıyor. Gece boyunca kapalı olan sokak lambaları nedeniyle vatandaşlar karanlıkta kalırken, aydınlatmalar günün ilk ışıklarından akşam saatlerine kadar açık kalıyor. Gece karanlığında önlerini görmekte zorlandıklarını dile getiren vatandaşlar, yaşanan aksaklığın bir an önce giderilmesini istiyor. Bazı vatandaşlar da elektrik kablolarında yalıtım için kağıt kullanıldığını öne sürerken, yetkilileri göreve davet eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarlığı Azası Ali Baran ise "Defalarca yetkililere bildirdim, dilekçe yazdım ama bu sorun bir türlü çözüme kavuşmadı. Anamur'un en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nı aydınlatması gereken sokak lambaları geceleri yanmıyor, gündüz de sönmüyor" dedi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
700 gram doğan Deva bebek yaşama tutundu700 gram doğan Deva bebek yaşama tutundu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.