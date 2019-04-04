HABER

Anamur'da balık çiftlikleri bilgilendirmesi yapılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:03 | Son Güncelleme

MERSİN’in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleri ile ilgili Çevre Bilgilendirme Toplantısı(ÇED), çevrecilerin protestoları nedeniyle ertelendi.

Anamur'da balık çiftlikleri bilgilendirmesi yapılamadı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)-MERSİN’in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleri ile ilgili Çevre Bilgilendirme Toplantısı(ÇED), çevrecilerin protestoları nedeniyle ertelendi.
Yıldız Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya CHP İlçe Başkanı Turabi Yeşilçayır, partililer ve çok sayıda çevreci katıldı. Zaman zaman ÇED görevlileri ile çevreciler arasında gergin anlar yaşanan toplantıda tarafları araya giren İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, yatıştırdı. Çevrecilerin protestoları nedeniye görevlilerin vatandaşlara sunum yapamadığı toplantı ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Anamur'da balık çiftlikleri bilgilendirmesi yapılamadıAnamur'da balık çiftlikleri bilgilendirmesi yapılamadıAnamur'da balık çiftlikleri bilgilendirmesi yapılamadıAnamur'da balık çiftlikleri bilgilendirmesi yapılamadı

Facebook'ta yeni bir skandal daha!Facebook'ta yeni bir skandal daha!
Tarım fuarında silah standına tepkiTarım fuarında silah standına tepki
AK Parti’de itirazlar devam ediyorAK Parti’de itirazlar devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

Binlerce kişi oraya gitti! Otellerde yer kalmadı

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.