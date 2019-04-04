Anamur'da balık çiftlikleri bilgilendirmesi yapılamadı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)-MERSİN’in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleri ile ilgili Çevre Bilgilendirme Toplantısı(ÇED), çevrecilerin protestoları nedeniyle ertelendi.

Yıldız Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya CHP İlçe Başkanı Turabi Yeşilçayır, partililer ve çok sayıda çevreci katıldı. Zaman zaman ÇED görevlileri ile çevreciler arasında gergin anlar yaşanan toplantıda tarafları araya giren İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, yatıştırdı. Çevrecilerin protestoları nedeniye görevlilerin vatandaşlara sunum yapamadığı toplantı ertelendi.

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