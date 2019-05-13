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Anamur’da çapa motoru devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Soy idaresindeki çapa motoru, ilçeye bağlı Karaçukur Mahallesi’nde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Anamur’da çapa motoru devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Anamur ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Soy idaresindeki çapa motoru, ilçeye bağlı Karaçukur Mahallesi’nde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, çapa motorunun arkasına bağlanan römork kısmındaki Asiye Soy ve Düriye Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Hüseyin Soy yaralandı.
Asiye Soy ve Düriye Özdemir’in cenazesi Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan Hüseyin Soy’un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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