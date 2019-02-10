Anamur'da yamaçtan kopan kayalar yola düştü

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN ile Antalya'nın birbirine bağlandığı D-400 yolunun Anamur ilçe sınırlarında kalan bölümünde, yamaçtan kopan kayalar, yola düştü.
Anamur ilçe merkezi ile Antalya Gazipaşa yönündeki 1'inci tünel mevkisinde, yamaçtan kopan kayalar, yola düştü. Bu sırada yoldan sürücü geçmemesi, olası faciayı önledi. Trafik ekiplerince uyarı levhalarının konulduğu yolda ulaşım, tek şeritten verildi. Yağışların aralıklarla sürdüğü bölgede heyelan tehlikesi olduğu belirtildi.
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