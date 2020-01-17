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  4. Anamur’daki cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı

Anamur’daki cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesinde bir kişinin ormanlık alanda av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin adliye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Çukurabanoz Mahallesi’nde 15 Ağustos 2018 tarihinde K.B.

Mersin’in Anamur ilçesinde bir kişinin ormanlık alanda av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin adliye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Çukurabanoz Mahallesi’nde 15 Ağustos 2018 tarihinde K.B. isimli şahsın av tüfeği ile öldürülmüş vaziyette ormanlık alanda bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, şahsın eşi, çocukları, kardeşleri ve komşularının da aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.
Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., ’kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Zanlının, jandarmadaki ifadesinde, arazi anlaşmazlığı bulunan K.B.’yi ormanlık alanda av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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