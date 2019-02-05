Anamur'daki istasyon çalışanlarına farkındalık eğitimi

Mersin'in Anamur ilçesindeki akaryakıt istasyonlarında çalışan personele, karşılaşılması muhtemel tehlikelere ne şekilde yaklaşılacağının anlatıldığı 'Genel Farkındalık Eğitimi' verildi.
Belediye binasındaki etkinlikte bir sunum yapan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Seval Ehliz, günlük yaşantıda kazakların oluşturduğu statik elektriğin dahi büyük tehlikelere yol açabileceğini söyledi. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan herkesin farkındalık eğitimini alması gerektiğinin altını çizen Ehliz, Tehlikeli Madde Anlaşması (ADR) uyarınca personellerin görevlerini daha iyi yapabilmesi ve sorumluluklarının farkında olmaları için bu eğitimi vermek zorundayız dedi.
Eğitime çok sayıda akaryakıt istasyonu çalışanı katıldı.
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