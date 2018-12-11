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Anamur'u hortum ve fırtına vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 16:59 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde , fırtına ve ortaya çıkan hortum, seraları yerle bir ederken, milyonlarca liralık hasar oluşturdu.

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde , fırtına ve ortaya çıkan hortum, seraları yerle bir ederken, milyonlarca liralık hasar oluşturdu. İlçede dün gece, yağışın ardından bugün de fırtına ve hortum, çiftçiyi vurdu. Fırtına ve hortum Koçu mevkiinden başlayarak Güleç Mahallesi arasında kalan muz ve çilek seralarının yerle bir etti. TEDAŞ’ın Güleç, Sarıdana, Kükür mahalleleri grup hattındaki elektrik tellerini de kopardı. Ekipler, grup hattında meydana gelen hasarı gidermek için yoğun bir gayret gösterdi. Bu arada, Anamur Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Ziraat Odası, bölgede inceleme başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Türe, geçtiğimiz hafta Demirören Mahallesi'ni vuran hortumun bir benzerinin yeniden yaşandığını belirterek, "İlçemiz Emirşah ve Güleç mahallelerimizde şiddetli yağış ve fırtınadan kaynaklı üreticilerimizin ciddi kayıpları olmuştur. Belediye olarak bölgemizin bir an önce afet bölgesi ilan edilmesini talep edip, zararlarının karşılanması için yasal süreci başlatıyoruz" dedi. Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş zararın karşılanması için sigortalatmaları konusunda sera sahiplerini bir kez daha uyardı. Aynı bölgede 3 yıl önce de hortum meydana gelmiş ve yaklaşık 5 milyon liralık zarara neden olmuştu.

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