Anamur'u hortum ve fırtına vurdu (2)

5 METRELİK DALGALAR OLUŞTU

Mersin'de sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran fırtına, özellikle kentin sahil kesiminde yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın ektisiyle dalga boyunun bazı bölgelerde 5 metreye kadar çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği belirtilerek, "Akdeniz'de Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 50-75 kilometre hızında fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün son saatlere kadar etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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