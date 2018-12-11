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Anamur'u hortum ve fırtına vurdu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 16:21 | Son Güncelleme

5 METRELİK DALGALAR OLUŞTU Mersin'de sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran fırtına, özellikle kentin sahil kesiminde yaşamı olumsuz etkiledi.

Anamur'u hortum ve fırtına vurdu (2)

5 METRELİK DALGALAR OLUŞTU
Mersin'de sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran fırtına, özellikle kentin sahil kesiminde yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın ektisiyle dalga boyunun bazı bölgelerde 5 metreye kadar çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği belirtilerek, "Akdeniz'de Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 50-75 kilometre hızında fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün son saatlere kadar etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Anamur'u hortum ve fırtına vurdu (2)

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