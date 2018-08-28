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Ananasın içinden çıkanlara polis bile inanamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

İspanya'da polisin pazar yerine yaptığı operasyonda ananasların içinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı. O görüntüler servis edildi.

İspanya'da polisin yaptığı bir operasyonda ortaya çıkanlar polisi bile şaşırttı. Madrid'de bir pazar yerinde satılan ananasların içinde gizlenmiş halde bulunan kokain ele geçirildi. Polisin dikkatle yaptığı operasyon sonrasında ortaya çıkan görüntü servis edildi.

Görüntülerde ananasların içini açan polisler, ananasın içindeki uyuşturucu maddeyi buluyor. İşte akıllara durgunluk veren o görüntü.

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İspanya madrid ananas polis operasyon uyuşturucu kokain

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