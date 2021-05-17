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Anaokulları ve kreşler açık mı? Bakanlıktan genelge

17.05.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde bazı işletmeler haricinde tüm iş yerleri ve resmî kurumlar faaliyetlerini durdurmuştu. Anaokulları, kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri gibi eğitim kurumları da bu dönemde kapanmıştı.

Anaokulları ve kreşler açık mı? Bakanlıktan genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; tam kapanmanın ardından anaokulları, kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin durumu belli oldu. 8 ve 12’nci sınıfların destekleme kursları devam ederken, anaokulları ve kreşler de aynı şekilde kapılarını açtı.

ANAOKULLARI VE KREŞLER AÇIK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.

Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe dek uzaktan eğitime devam edileceği vurgulandı.

Yani, anaokulları ve kreşler, açık ve yüz yüze olarak eğitime devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs Pazar günü yayınladığı kademeli normalleşme genelgesinde de kreşler ve anaokullarının 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında faaliyetlerine devam edebileceği vurgulanmıştı.

Genelgede kreşler ve anaokulları ile ilgili şu bilgiler paylaşılmıştı; "Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek."

Anaokulları, kreşler ne zaman açılacak? Ana okulları ve kreşler açık mı? Bakanlıktan genelgee

TÜM SINAVLAR ERTELENMİŞTİ

Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini belirtmişti. Ayrıca, MEB uzaktan eğitime geçiş ve sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntıları açıklamıştı.

Yüz yüze eğitimle ilgili yeni alınan kararı duyuran Erdoğan, anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildiğini ve tüm sınavların ertelendiğini duyurmuştu.

Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00 itibarıyla uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs’ın ardından yapılması planlanan dönem sınavlarının da 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiği duyurulmuştu.

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