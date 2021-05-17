Anaokulları ve kreşler açık mı? Bakanlıktan genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; tam kapanmanın ardından anaokulları, kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin durumu belli oldu. 8 ve 12’nci sınıfların destekleme kursları devam ederken, anaokulları ve kreşler de aynı şekilde kapılarını açtı.

ANAOKULLARI VE KREŞLER AÇIK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.

Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe dek uzaktan eğitime devam edileceği vurgulandı.

Yani, anaokulları ve kreşler, açık ve yüz yüze olarak eğitime devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs Pazar günü yayınladığı kademeli normalleşme genelgesinde de kreşler ve anaokullarının 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında faaliyetlerine devam edebileceği vurgulanmıştı.