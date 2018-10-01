'Anaokullarına Miki Fare yerine kahraman askerlerin posterleri asılsın'

Vali Alaa Abdul-Halim Muhammed Marzouk, Cumartesi günü başlayan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada "Mickey Mouse ve Donald Duck gibi karakterlerin resimlerini ünlü Mısırlılar ve şehit askerlerinkilerle değiştirmeye ihtiyacımız var" dedi.

Çizgi film karakterlerinin ABD menşeli olduğunu belirten Vali Marzouk, Mısırlı kahramanların posterlerinin asılmasının çocukların vatanseverliğini artıracağını savundu.

Kalyubiye vilayetinden bir Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi, Youm7 haber sitesine yaptığı açıklamada, oluşturulacak bir komitenin valinin emrinin vilayette nasıl hayata geçirileceğini görüşeceğini belirtti.

"TIKIŞ TIKIŞ SINIFLARA ÇÖZÜM BULUN"

Valinin açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterenler ve alay edenler oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, valinin çizgi film karakterleri posterlerinden önce aşırı kalabalık sınıflara ve eski eğitim yöntemlerine çözüm bulması gerektiğini yazdı.

Bir Twitter kullanıcısı "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Mickey dergisi sayesinde okula gitmeden okuma-yazma öğrendim. Hâlâ da okuyorum" yazdı.