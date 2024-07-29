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Anaokullarından görülmemiş tuzak! Çocuklarınızın zekasıyla oynuyor! Uzmanlar uyarıyor

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
29.07.2024 09:40
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Anne babalar çocukların 0-6 yaş çağında bilişsel, motor gibi gelişimlerinin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için anaokulu araştırıyor. Anaokulları, velilerin dikkatini çekebilmek için uyguladıkları yöntemler ise şaşırtıyor. Velilerin çocuklarına ne kadar kıymet verdiğini bilen anaokulları çocuklara IQ testleri yaptığını iddia ederek, çocuğunun ‘üstün zekalı’ olduğuna ikna etmesiyle kayıt alıyor. Ancak, uzmanlar bu testlerin yapılmaması konusunda uyarıyor. Bu yapılanlar kandırmak için olabilir

Anaokullarından görülmemiş tuzak! Çocuklarınızın zekasıyla oynuyor! Uzmanlar uyarıyor

Veliler, özellikle anaokulu çağındaki çocukların davranışlarına bakarak, gelişimsel anlamda onlara katkı sağlamak için IQ testleri yaptırmak istiyor. Bazı anaokulları bu IQ testlerini yaptıklarını öne sürerek, çocukların üstün zekasına yönelik eğitim verdiklerini iddia ediyor. Ancak uzmanlara göre bu testler kesinlikle yapılmamalı.
Uzmanlar, özellikle 3 ile 5 yaş aralığındaki çocuklara bu testlerin yapılmasının karşısında duyuyor. Bu testleri yaptığını iddia eden anaokullarından kaçınarak, ilkokul çağının gelmesinin beklenmesini tavsiye ediyor.

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‘‘ANAOKULUNDA ÜSTÜN ZEKÂ TESTLERİ YAPILMAMALI’’

Çocuk Psikoloğu Zeynep Kaynak, anaokulunda üstün zeka testlerinin yapılmamasını söyleyerek, ‘Bu çağdaki çocukların üstün zekâ testleriyle ailenin çocuğu etiketleme durumu söz konusu olabiliyor’ dedi. Ayrıca, aileye 'Çocuğun zekâsı şu' diye söylenmesini de etik bulmadığını ancak kimi zaman bunun yapıldığını ifade ediyor. Çocuk Psikoloğu Kaynak, zekâ testleri için ilkokul beklenmesi daha uygun olduğunu son olarak ekledi.

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‘‘ETİKETLEME ÇOCUĞUN TÜM GELİŞİMSEL ALANLARINA ZARAR VEREBİLİR’’

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Doktor Yelda Tan, üstün zekâlı çocuğu olan ailelerin dikkat etmeleri gereken noktalardan birinin çocuğa bu durumu ayrıcalık olarak yansıtmamaları gerektiğini belirterek, 'Sen çok değerlisin, sen üstün zekâlısın' gibi bir etiketleme çocuğun tüm gelişimsel alanlarına zarar verebileceği konusunda uyardı.

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‘‘GELİŞİM TESTLERİ İLE ZEKÂ TESTLERİ KARIŞTIRILIYOR’’

"Zekâ testleri okul ortamında değil, psikologlar tarafından klinik ortamda uygulanması gerektiğini vurgulayan Uzman Psikolog Gül Demiray, ‘’Zekâ testleri, değerlendirmesi kolay olmayan testler. Aileler tarafından gelişim testleri ile zekâ testleri karıştırılıyor. Çünkü 3-4 yaşa zekâ testi yapılabilir mi diye ailelerden sorular geliyor. 6 yaş ve sonrası için uygulanmalı" diye altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Anaokulu IQ testi
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