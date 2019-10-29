HABER

Anaokulu öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

Erzincan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulunun minik öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı’na hazırladıkları komando marşı videosu ile destek verdi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de terör odaklarına yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na Erzincan’da 7’den 77’ye her yaştan vatandaştan büyük destek geliyor.

Anaokulu öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Erzincan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulunun minik öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı’na hazırladıkları komando marşı videosu ile destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de terör odaklarına yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na Erzincan’da 7’den 77’ye her yaştan vatandaştan büyük destek geliyor. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulunda eğitim gören ve yaşları 2 ile 4 arasında değişen öğrenciler, komando marşını okuyarak Mehmetçiğe destek verdi. Hazırlanan kliple öğretmenleri eşliğinde marşı tekrarlayan miniklerin videosu sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

PARTNERİşte asker İdo Tatlısesİşte asker İdo Tatlıses
Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi’nde coşku ile kutlandıCumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi’nde coşku ile kutlandı
JÖAK'tan helikopterli Cumhuriyet gösterisiJÖAK'tan helikopterli Cumhuriyet gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

UEFA'dan skandal karar!

UEFA'dan skandal karar!

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık varlığının sürdürülmesi için hazırlanan yasa teklifi yarın TBMM'ye geliyor

TBMM'de görüşülmeye başlanacak! 'Ağır yaptırımlar geliyor'

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Siyasilerden 29 Ekim mesajı!

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Son dakika: Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.