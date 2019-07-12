Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir anaokulunun öğrencileri, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla kentte yürüyüş yaptı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan ve kendileri için özel diktirilen mehter takımı kostümleriyle otobüs terminali önünde toplanan minik öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle şehir merkezinde yürüdü.

Vatandaşların alkışlarla destek verdiği minikler, emniyet müdürlüğü önünde durarak bir yetkiliye 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yazılan Türk bayrağını verdi.

Ardından valilik binasına yürüyen grup, girişte Vali Bilal Şentürk tarafından karşılandı.

Öğrencilerle sohbet eden Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minik ziyaretçileri gördüğünde çok duygulandığını söyledi.

Şehirde bu yıl anma etkinliklerinin başlangıcını çocukların yaptığını belirten Şentürk, "Birliğimizi beraberliğimizi hep beraber haykıracağız. Çocuklarımızın bu irade ile bu duyguyla yetişmesi son derece önemli. Onlar da böyle bir hazırlık yaparak bu duygularımızı pekiştirmiş oldular." dedi.

Anaokulunun kurucusu Gamze Şanlı Ergün, etkinlik için yoğun hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Ergün, "15 Temmuz şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu bir bayrak hazırladık. Mehter takımı kurduk ve üzerlerine göre kostüm diktirdik. Yoğun bir program oldu ama çok güzel sonuç aldık. Vatan sevgisi başka bir şeye benzemez." diye konuştu.

