Anaokulu öğrencileri geri dönüşümden kazandıkları elbiseleri defilede sergiledi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Şehit Demet Sezen Anaokulu öğrencileri, tamamen geri dönüşümden kazandıkları elbiseleri düzenledikleri defilede sergiledi.

‘Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak’ sloganı ile yola çıkan Şehit Demet Sezen Anaokulu yönetimi, öğrencilere geri dönüşüm bilincini aşılamak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Geri dönüşümden kazandıkları eşyalarla kıyafetler hazırlayan öğrenci ve öğretmenler, bir de bu kıyafetleri tanıtmak için defile düzenledi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, "Bu anlamlı çalışmadan dolayı okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve minik öğrencilerimize tebriklerimi iletiyorum. Biliyorsunuz son yıllarda ülkemizde Sıfır Atık Projesi gündemde. Hem bu projeye katkıda bulunmak hem de bu malzemelerden bu tip ürünlerin yapılabileceğinin gösterilmesi de beni çok mutlu etti" dedi.

Defileye çok sayıda veli katılım gösterirken, öğrenciler adeta podyumdaki bir manken edasında kıyafetlerini sergiledi.



PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti