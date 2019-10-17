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Anaokulu öğrencileri Mehmetçiği unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:07 | Son Güncelleme

Karabük’te anaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçik’e destek vermek için etkinlik düzenledi.Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, Ay Yıldızlı Stadyum’da Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Anaokulu öğrencileri Mehmetçiği unutmadı

Karabük’te anaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçik’e destek vermek için etkinlik düzenledi.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, Ay Yıldızlı Stadyum’da Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan etkinlikte öğrenciler bir araya gelerek Türkiye haritası kareografisi oluştururken, daha sonra Türk bayrağı etrafında toplanan minikler "En büyük asker bizim asker” diye bağırdı.
KBÜ Demir Çocuk Anaokulu Müdürü öğretim görevlisi Mücahit Yuvacı, "Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu olarak bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğimizin amacı, Barış Pınarı Harekatı’nda var olan Mehmetçiğimize destek vermekti. Burada küçük çocuklarımıza erken çocukluk dönemi itibariyle bu milli ve manevi değerleri kazandırmaya amaçlıyoruz. Bu kapsamda burada etkinlik gerçekleştirdik. Orada harekatta bulunan bütün Mehmetçiklerimize destek olduğumuzu belirtmek istiyoruz" diye konuştu.
Anaokulu öğrencisi Muhsin Kahraman ise Türk bayrağı tutarak selam verdiklerini belirterek, “En büyük asker bizim asker dedik. Buradan Türk askerlerine selam gönderiyorum" dedi.

Anaokulu öğrencileri Mehmetçiği unutmadı

Anaokulu öğrencileri Mehmetçiği unutmadı

Anaokulu öğrencileri Mehmetçiği unutmadı

Anaokulu öğrencileri Mehmetçiği unutmadı

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