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Anaokulu öğrencileri Türkiye haritası oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

KARABÜK Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türkiye haritası figürü oluşturdu.

Anaokulu öğrencileri Türkiye haritası oluşturdu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türkiye haritası figürü oluşturdu.
Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ile anaokulu öğretmenleri, Türkiye’nin ilk Ay Yıldızlı Stadyumu'nda toplandı. 'Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı pankart açıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 70 çocuk ele ele tutuşup 'Türkiye'yi oluşturdu. Dev Türk bayrağı açılarak, 'En büyük asker bizim asker’ diye haykırıldı.
Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu Müdürü öğretim görevlisi Mücahit Yuvacı, "Amacımız Mehmetçiğimize destek vermek. Çocuklarımıza erken çocukluk dönemi itibariyle milli ve manevi değerleri kazandırmak. Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm Mehmetçiğimize destek olduğumuzu bildirmek istiyoruz" dedi.
FOTOĞRAFLI

Anaokulu öğrencileri Türkiye haritası oluşturduAnaokulu öğrencileri Türkiye haritası oluşturduAnaokulu öğrencileri Türkiye haritası oluşturduAnaokulu öğrencileri Türkiye haritası oluşturdu

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