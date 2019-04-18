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Anaokulu öğrencileri üniversitelilere zeka oyunlarını öğretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 09:09 | Son Güncelleme

Amasya’da anaokulu öğrencileri, üniversite öğrencileriyle çocuklara yönelik tasarlanan zeka oyunlarından oynadı.

Amasya’da anaokulu öğrencileri, üniversite öğrencileriyle çocuklara yönelik tasarlanan zeka oyunlarından oynadı. Daha önce görmedikleri oyunları öğrenmeye çalışan üniversitelilere püf noktaları anaokulu öğrencileri öğretti.
Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi’nde bulunan Dr. Hikmet Develi Anaokulu öğrencileri, buluştukları üniversite öğrencilerine zeka oyunlarından öğretti. Aldıkları eğitim sonucu Türk zeka ve strateji oyunu mangalanın yanı sıra katamino, look look ve hızlı bardaklar gibi zeka oyunlarını iyi düzeyde bilen minik öğrenciler bu sefer Amasya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü öğrencilerine oyunları anlatıp birlikte oynadılar.
Çocukların gelişiminde zeka oyunlarının önemli rolü olduğunu belirten Anaokulu Öğretmeni Emel Çelik Yalçın, kendilerine staj yapmaya gelen üniversite öğrencilerinin bu oyunlarını bilmediklerini bildirmeleri üzerine kolları sıvadıklarını söyledi.
Mangalayı daha önce duyduğunu ancak öğrenme fırsatı bulamadığını anlatan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Abdurrahman Tat, “Etkinlik sayesinde çocuklardan öğrendim” dedi.
Etkinliğin çok zevkli geçtiğini 1. sınıf öğrencisi Eda Altın da, “Oyunların birkaçını biliyordum. Diğerlerini ise çocuklar öğrettiler” diye konuştu.
Anaokulu öğrencisi Enise Feyza Ünal da, “Ağabeylerimiz, ablalarımız öğrenebildiler ama biz de biraz iyi oynadık” şeklinde konuştu.

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