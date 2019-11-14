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Anaokulu öğrencilerine işaret dili öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:29 | Son Güncelleme

BURDUR'da, 11'inci sınıf öğrencisi Rukiye Ceren Özçelik (16), eğitim gördüğü lisenin uygulama okulu olan ana sınıfı öğrencilerine, gönüllü olarak işaret dili öğretiyor.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, 11'inci sınıf öğrencisi Rukiye Ceren Özçelik (16), eğitim gördüğü lisenin uygulama okulu olan ana sınıfı öğrencilerine, gönüllü olarak işaret dili öğretiyor.

Burdur Halk Eğitim Müdürlüğü'nce (HEM) yaz tatilinde açılan işaret dili kursunu tamamlayan, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Rukiye Ceren Özçelik, öğrendiklerini şimdi okulu bünyesindeki uygulama anaokulunun öğrencilerine öğretiyor. Anaokulundaki 55 öğrenciye, haftada 3 gün, yarım saat gönüllü işaret dili eğitimi veren Özçelik, çocukların küçük yaşlarda işaret dili öğrenmeleri için çaba gösteriyor.

Rukiye Ceren Özçelik, uygulama anaokulunda 55 öğrenciye işaret dili eğitimi verdiğini belirterek, "Okul müdürümüz ve alan şefimizin tavsiyeleri ile yaz tatilinde HEM'in açtığı işaret dili kursuna gittim. Kurs 2 ay sürdü. O kursta öğrendiklerimi şimdi anaokulundaki minik öğrencilere gönüllü olarak öğretiyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

3 YILDIR KURS VERİLİYOR

Okul müdürü Özlem Karpuz ise anaokulundaki işaret dili eğitimlerine 2017 yılında başladıklarını kaydetti. 2 yıl önce işaret dili eğitimine öğrencileri Ayşe Tetik'le başladıklarını geçen yıl da yine öğrencileri Özlem Değerli ile devam ettiklerini belirten Karpuz, bu sene ise Rukiye Ceren Özçelik ile devam ettiklerini söyledi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Özel Eğitim Dalı alan şefi Zuhal Girgin'in yönlendirmesiyle öğrencisinin yaz tatilinde işaret dili eğitimi aldığını vurgulayan Karpuz, "Öğrencimiz bu kursa katılıp eğitim aldı. Biz de kendisinden ders vermesini istedik. Uygulama anaokulumuzda 5 ve 6 yaş grubu öğrencilerimize gönüllü eğitim veriyor. Öğrencilerimiz burada öğrendiklerini ailelerine de anlatıyor. Velilerden geri dönüşler çok güzel. Her yıl bir öğrencimiz bu kursa yönlendirip ders vermesini sağlayacağız" diye konuştu.

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