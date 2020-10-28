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Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Samsun’da bir ana okulda resim öğretmeni olarak görev yapan 25 yaşındaki genç kız girdiği bunalım sonucu "Sadece sevdim" yazılı not bırakıp misafir olduğu arkadaşının evinde kendini asarak hayatına son verdi.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi

Samsun’da bir ana okulda resim öğretmeni olarak görev yapan 25 yaşındaki genç kız girdiği bunalım sonucu "Sadece sevdim" yazılı not bırakıp misafir olduğu arkadaşının evinde kendini asarak hayatına son verdi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir ana okulunda resim öğretmeni olarak görev yapan 25 yaşındaki Kübra B., girdiği bunalım sonucu misafir olduğu arkadaşının evinde geriye "Sadece sevdim" yazılı not bırakarak kendini çarşafla doğal gaz borusuna asarak intihar etti. Eve gelen ev sahibi M.Y., Kübra B.’yi oda girişindeki doğal gaz borusuna çarşafla asılı halde bulunca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde öldüğünü tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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