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“Anaokulu seçimi çocuğunuzun hayatını değiştirebilir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

Uzman Psikolog ve Pedagog Reyhan Ateş Yücel, “Anaokulu seçerken okul öncesi eğitimin öğrenmeye ilgi uyandırması önemlidir.

“Anaokulu seçimi çocuğunuzun hayatını değiştirebilir”

Uzman Psikolog ve Pedagog Reyhan Ateş Yücel, “Anaokulu seçerken okul öncesi eğitimin öğrenmeye ilgi uyandırması önemlidir. İlgi uyandırmasından kasıt, bilgi aktarımı değil, çocuğun potansiyelinin gelişmesine yardımcı olmasıdır. Anaokulu seçimi çocuğunuzun hayatını değiştirebilir” dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Uzman Psikolog ve Pedagog Reyhan Ateş Yücel anaokulu seçimine ve seçim sırasında hangi kriterlere dikkat etmemiz gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi. Uzman Psikolog ve Pedagog Reyhan Ateş Yücel, “Anaokulu 3-6 yaş arası çocukların aile dışındaki ilk sosyal çevresi olan ve oyun gereksinimini en iyi şekilde karşılayan kurumlardır. Okul öncesinin amacı, belli bir yaştan sonra aile ve çevresinin sunduğu uyarıcıların yeterli gelmemesinden ötürü tatmin edilemeyen merak-öğrenme güdülerini doyururken aynı zamanda çocukların yaşıtları ile sosyalleşmesine fırsat vermektir” dedi.

Yücel, anaokulunun çocukların potansiyel gelişimine yardımcı olduğunu belirterek, “Anaokulu seçerken okul öncesi eğitimin öğrenmeye ilgi uyandırması önemlidir. İlgi uyandırmasından kasıt, bilgi aktarımı değil, çocuğun potansiyelinin gelişmesine yardımcı olmasıdır. Seçimdeki en önemli kriter çocuğun kendini huzurlu ve mutlu hissetmesi olacaktır. Her şeyi ile kusursuz görünen bir okuldan ziyade çocuğunuzun sabahları heyecanla uyanıp severek gittiği, dönüşlerde mutlu ayrıldığı bir yer doğru seçilmiş bir kurumdur” diye konuştu.

“Anaokul toplumsal kuralları öğretmeli, çocuğu sosyal yaşama hazırlamalı”
“Seçilen kurumun amacının sadece çocukları barındırmak olmamasına dikkat edilmelidir” Yücel, “Anaokulları çocukların hareket ve oyun ihtiyacını karşılamalı, toplumsal kuralları etkili bir biçimde öğretebilmelidir. Çocuk, yaşıtlarıyla yemek yemeyi, uyumayı sırada beklemeyi ve oynamayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenir.

Çalışan ailelerin çocukları 3 yaşından itibaren okul öncesi eğitime başlayabilirler
Ebeveyni çalışan çocuklar 3 yaşından, ebeveyni çalışmaya ara veren ya da çalışmayan çocuklar ise 4 yaşından itibaren okul öncesi eğitime başlayabilirler. Başlangıçta özellikle 3 yaş çocukları için, yaz döneminde haftada bir kaç gün kısa süre ile kuruma alışması sağlanabilir. Küçük yaş çocukları için kademeli geçiş okula alışmada etkili yöntemdir. Yine çocuğun kendini huzurlu ve mutlu hissetmesine bağlı olarak kurumda geçirilen süreler artırılabilir. 3 yaş çocuğu yarım gün gidebilirken 4 yaş çocuğu bu kademeli geçişten sonra rahatlıkla tam zamanlı olarak anaokuluna devam edebilir” şeklinde konuştu.

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