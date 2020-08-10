Anaokulu uyum haftası etkinlikleri ne zaman başlıyor? MEB 2020-2021 takvimi anaokulu oryantasyonu yapılacak mı?

Koronavirüs döneminin ardından Milli Eğtim Bakanlığı birçok alanda takvim değişikliğine gitmişti. Okulların açılma tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyorken şimdide ebeveynler anaokuluna gidecek olan çocuklarının telaşına düştü. Koronavirüs salgını ile başlayan eğitim ve öğretim hayatındaki takvim değişikliği ile vatandaşlar anaokulu uyum haftası etkinlikleri ne zaman başlıyor sorgulamaya başladı. Çocuklarını pandemi dolayısıyla anaokuluna göndermekten çekinenler bir süre anaokulu uyum haftası etkinlikler olacak mı araştırması yaparak, salgından dolayı uyum günlerinin başlamayacağını düşünüyordu. Özellikle okulların hibrit eğitim sürecine hazırlık yapması ve bu sürecin henüz tamamlanmaması iddiaları güçlendirmişti. MEB 2020-2021 takvimi anaokulu uyum haftası ve anaokulu uyum günleri programı detayları haberimizde.
Okulların açılma dönemi olan Eylül ayının yaklaşmasının ardından aylardır okuluna gitmeyen öğrencilerin velileri internet üzerinden araştırma yapmaya başladı mı. MEB 2020-2021 takvimi anaokulu uyum oryantasyonu yapılacak mı araştırması yapan ve koronavirüsten dolayı anaokulu uyum oryantasyonunun olmayacağını düşünen velilere bir kötü haberimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamayla anaokulu uyum oryantasyon tarihini açıkladı. MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurusunu yaptı.
31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak olan okulların ardından okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde başlayacak olan öğrencilerin, 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitim tarihleri olarak açıklandı. 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde okul öncesi eğitimine başlayacak 1. sınıf öğrencilerin tatil günleri ise 16-20 Kasım 2020'de yapılacak. Anaokuluna başlayacak öğrencilerin ilk ara tatilinin bitmesinin ardından 2021 yılı yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 10 gün sürecek ve 5 Şubat 2021'de bitecek. Anaokulu uyum haftası programına dair net bir açıklama yapılmadı.
Bakan Sekçuk uyardı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu. Bakan Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.
Yeni vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ayrı senaryolar belirledi.
Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak, ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak, sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanıyor.
Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa okullar yarı zamanlı açılabilir.
Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde telafi eğitimleri yapılacak.
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