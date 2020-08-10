Anaokulu uyum haftası etkinlikleri ne zaman başlıyor? MEB 2020-2021 takvimi anaokulu oryantasyonu yapılacak mı?

Koronavirüs döneminin ardından Milli Eğtim Bakanlığı birçok alanda takvim değişikliğine gitmişti. Okulların açılma tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyorken şimdide ebeveynler anaokuluna gidecek olan çocuklarının telaşına düştü. Koronavirüs salgını ile başlayan eğitim ve öğretim hayatındaki takvim değişikliği ile vatandaşlar anaokulu uyum haftası etkinlikleri ne zaman başlıyor sorgulamaya başladı. Çocuklarını pandemi dolayısıyla anaokuluna göndermekten çekinenler bir süre anaokulu uyum haftası etkinlikler olacak mı araştırması yaparak, salgından dolayı uyum günlerinin başlamayacağını düşünüyordu. Özellikle okulların hibrit eğitim sürecine hazırlık yapması ve bu sürecin henüz tamamlanmaması iddiaları güçlendirmişti. MEB 2020-2021 takvimi anaokulu uyum haftası ve anaokulu uyum günleri programı detayları haberimizde.

Okulların açılma dönemi olan Eylül ayının yaklaşmasının ardından aylardır okuluna gitmeyen öğrencilerin velileri internet üzerinden araştırma yapmaya başladı mı. MEB 2020-2021 takvimi anaokulu uyum oryantasyonu yapılacak mı araştırması yapan ve koronavirüsten dolayı anaokulu uyum oryantasyonunun olmayacağını düşünen velilere bir kötü haberimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamayla anaokulu uyum oryantasyon tarihini açıkladı. MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurusunu yaptı.