Anaokulu ve İlkokullarda Yüz Yüze Eğitim Bugün Başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını nedeniyle Mart ayında kapanan okullar bugün itibariyle sadece anaokullar ve birinci sınıf öğrencileri için açıldı.

Özellikle okuma yazma eğitiminin uzaktan yapılmasının zorluklarının göz önünde bulundurulması nedeniyle birinci sınıfların, okullarda yüz yüze eğitim yapmasına karar verildi. Ancak bu eğitim de şimdilik sadece haftada bir gün okulda ve yüz yüze şekilde yapılacak.

Anaokulu ve birinci sınıflarda eğitim haftada birgün olsa dahi isteyen veliler çocuklarını okula göndermeyebilecekler. Bu noktada herhangi bir devam zorunluluğu bulunmuyor.

Yüz yüze eğitim ilkokul birinci sınıflarda yarım saatlik dersler ve 10 dakikalık teneffüs şeklinde toplam 5 saatten oluşacak. Önümüzdeki haftadan itibaren yüz yüze eğitim iki güne çıkarılacak. 2 Ekim tarihinden itibarense mevcut duruma göre karar verilecek.

Okullarda fiziki mesafe ve hijyen kuralları konusunda da imkanlar dahilinde önlemler alındı.

Okullarda yüz yüze eğitim başlaması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.