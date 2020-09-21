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Anaokulu ve İlkokullarda Yüz Yüze Eğitim Bugün Başladı

21.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını nedeniyle Mart ayında kapanan okullar bugün itibariyle sadece anaokullar ve birinci sınıf öğrencileri için açıldı

Anaokulu ve İlkokullarda Yüz Yüze Eğitim Bugün Başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını nedeniyle Mart ayında kapanan okullar bugün itibariyle sadece anaokullar ve birinci sınıf öğrencileri için açıldı.

Özellikle okuma yazma eğitiminin uzaktan yapılmasının zorluklarının göz önünde bulundurulması nedeniyle birinci sınıfların, okullarda yüz yüze eğitim yapmasına karar verildi. Ancak bu eğitim de şimdilik sadece haftada bir gün okulda ve yüz yüze şekilde yapılacak.

Anaokulu ve birinci sınıflarda eğitim haftada birgün olsa dahi isteyen veliler çocuklarını okula göndermeyebilecekler. Bu noktada herhangi bir devam zorunluluğu bulunmuyor.

Yüz yüze eğitim ilkokul birinci sınıflarda yarım saatlik dersler ve 10 dakikalık teneffüs şeklinde toplam 5 saatten oluşacak. Önümüzdeki haftadan itibaren yüz yüze eğitim iki güne çıkarılacak. 2 Ekim tarihinden itibarense mevcut duruma göre karar verilecek.

Okullarda fiziki mesafe ve hijyen kuralları konusunda da imkanlar dahilinde önlemler alındı.

Okullarda yüz yüze eğitim başlaması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Selçuk mesajında “Çok bekledik ama kavuştuk. Tedbirlerimiz alındı, okullarımız hazırlandı, öğretmenlerimiz ve 1. sınıf öğrencilerimiz güvenle buluştular. Zil çalsın, İstiklal Marşı’mız okul bahçesinde yankılansın; ders ve eğitim başlasın, çocuklarımız sıralarında yerini alsın ve #yaşasınokulumuz” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk dün paylaştığı mesajında da velilere seslenmiş ve tüm okulların hijyen kurallarına uygun şekilde eğitime hazırlandığını dile getirmişti.

Okullarda uzaktan eğitimse EBA adı verilen sistemle Ağustos ayının sonuyla birlikte başladı. EBA uzaktan eğitim yöntemiyle TRT kanallarında bu hafta itibariyle İlk, orta ve liseler için de yeni eğitim dönemi başlamış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı internet erişimi olmayan çocukların uzaktan eğitim programlarına dahil olabilmesi için ülke genelinde 6 bin EBA Destek Merkezi kurdu. Bakan Selçuk bu merkezlerin sayısının kısa süre içerisinde 20 bine çıkarılacağını duyurmuştu.

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