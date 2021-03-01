HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Anaokulu ve kreşler açık mı? Kabine sonrası anaokulu ve kreşler hakkında açıklama olacak mı?

Anaokulu ve kreşler açık mı? Kabine sonrası anaokulu ve kreşler hakkında açıklama olacak mı?

01.03.2021 17:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Anaokulu ve kreşler açık mı? Kabine sonrası anaokulu ve kreşler hakkında açıklama olacak mı?

Covid-19 tedbirleri kapsamında uzun bir süredir kapalı kalmaya devam eden anaokulu ve kreşlerin açılıp açılmadığı merak ediliyor. Anaokulu ve kreşler ne zaman açılacak, anaokulu ve kreşler açıldı mı gibi sorular veliler ve öğrenciler tarafından en çok merak edilen konulardan oldu. Veliler, pandemi sürecinde evde kalan çocukları için konunun yakın takipçisi. Peki anaokulu ve kreşler açık mı?

Anaokulu ve kreşler açılacak mı sorusunun cevabı Şubat ayı itibariyle yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şubat ayı başlarında yapılan açıklama ile birlikte anaokulları 15 Şubat itibariyle yeniden hizmete girdi. Yüz yüze eğitime geçiş hakkında yapılan toplantı sonrası alınan kararlara göre, 15 Şubat'ta anaokulları tam zamanlı şekilde açılmış oldu ve veliler tarafından merak edilen anaokulu açılacak mı sorusu da cevap bulmuş oldu. Yüz yüze eğitimde başlayan yeni dönemle birlikte, anaokulu öğrencileri Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara gidecek. Peki kreşler ne zaman açılacak?

KREŞLER AÇIK MI?

Şubat başında alınan kararlara göre, köy okulları tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olmak üzere açıldı. 15 Şubat itibariyle anaokulları ile birlikte kreşler de aynı şekilde tam zamanlı olarak açılmış durumda.
1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle ise ilkokulların tüm sınıf düzeylerinde açılması kararı alındı. İlkokul öğrencileri de eğitimlerine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edebilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba kontrollü patlatıldı2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba kontrollü patlatıldı
Aktif Bank iletişim numarası, müşteri hizmetleri hattıAktif Bank iletişim numarası, müşteri hizmetleri hattı
Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklama saat kaçta olacak?

65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı?

'Anal korona testi' vatandaşlarımızda psikolojik sorunlara neden oluyor

'Anal korona testi' psikolojik sorunlara neden oluyor!

Dünyanın en büyük elektrikli feribotu faaliyete geçti!

Dünyanın en büyük elektrikli feribotu faaliyete geçti!

2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba kontrollü patlatıldı

2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba kontrollü patlatıldı

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.