Anaokulu ve kreşler açık mı? Kabine sonrası anaokulu ve kreşler hakkında açıklama olacak mı?

Anaokulu ve kreşler açılacak mı sorusunun cevabı Şubat ayı itibariyle yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şubat ayı başlarında yapılan açıklama ile birlikte anaokulları 15 Şubat itibariyle yeniden hizmete girdi. Yüz yüze eğitime geçiş hakkında yapılan toplantı sonrası alınan kararlara göre, 15 Şubat'ta anaokulları tam zamanlı şekilde açılmış oldu ve veliler tarafından merak edilen anaokulu açılacak mı sorusu da cevap bulmuş oldu. Yüz yüze eğitimde başlayan yeni dönemle birlikte, anaokulu öğrencileri Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara gidecek. Peki kreşler ne zaman açılacak?

KREŞLER AÇIK MI?

Şubat başında alınan kararlara göre, köy okulları tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olmak üzere açıldı. 15 Şubat itibariyle anaokulları ile birlikte kreşler de aynı şekilde tam zamanlı olarak açılmış durumda.

1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle ise ilkokulların tüm sınıf düzeylerinde açılması kararı alındı. İlkokul öğrencileri de eğitimlerine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edebilecekler.



