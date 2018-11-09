HABER

Anaokuluna giren yılan, paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir anaokulunun giriş kapısının eşiğine giren yılan, paniğe neden oldu.

Anaokuluna giren yılan, paniğe neden oldu

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir anaokulunun giriş kapısının eşiğine giren yılan, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğal ortamına salındı.
Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki Zeytindalı Anaokulu'nda bugün akşam saatlerinde görülen 30 santimetre uzunluğundaki 'Muhtarophis' türü zehirsiz yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. Anaokulunun giriş kapısının eşine giren yılanı gören yetkililer, itfaiyeye haber verdi. Gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yılanı yakaladı.
Anaokulu yetkilileri ve öğrenciler rahat bir nefes alırken, yılan tekrar doğal ortamına salındı.

FOTOĞRAFLI

Anaokuluna giren yılan, paniğe neden olduAnaokuluna giren yılan, paniğe neden olduAnaokuluna giren yılan, paniğe neden oldu

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!
Van Kapıköy Sınır Kapısı, Aralık'ta açılacakVan Kapıköy Sınır Kapısı, Aralık'ta açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

Anıtkabir'e gelmek için 500 kilometre pedal çevirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.