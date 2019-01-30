Anaokulunda çıkan yangın korkuttu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün özel bir anaokulunun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Toklu mahallesi Yavuz Selim Bulvarı üzerinde bulunan özel bir anaokulunda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı katında çocukların oyuncaklarının bulunduğu odadaki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında oyuncakların kısa sürede tutuşması ile binada yoğun bir duman oluştu. Yangın sonrası anaokulu hızla boşaltılarak tahliye edilirken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.
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