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Anaokulunda çocuğun havuzda boğulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı: - " İlgili kurum, bizim kayıtlarımızda, bakanlık tarafından kurum açma izni verilmiş herhangi bir kurum değil. Kurum açma izni için bize müracaat eden bir kurum"

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, dün 5 yaşındaki Miray Korkmaz'ın havuza düşerek hayatını kaybettiği anaokulunun açılış izni olmadığını, sadece kurum açma için müracaatta bulunduğunu bildirdi.

Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra kendilerine 28 Ağustos'ta kurum açma izni için başvuran bir yerde bir kazanın yaşandığını belirtti.

Kazada 5 yaşındaki kız çocuğu Miray Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan Tatlı, çocuğun anne ve babasının da öğretmen olduğunu söyledi.

Tatlı, aileye başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüzce inceleme ve soruşturma başlatıldı. Müfettiş arkadaşlarımız görevlendirildi. İlgili kurum, bizim kayıtlarımızda, bakanlık tarafından kurum açma izni verilmiş herhangi bir kurum değil. Kurum açma izni için bize müracaat eden bir kurum. Müracaatı daha bakanlığa izin açma için gönderilecek bir kurum değil. Onun için biz burayı anaokulu olarak görmüyoruz, böyle bir anaokulumuz yok. böyle bir kurum açma izni başvurusu var."

Müfettişlerin vakayı inceleyeceklerinin altını çizen Tatlı, olayın savcılık boyutunun da devam ettiğini anlattı.

Zor bir olay olduğunu kaydeden Tatlı, "Tekrar ediyorum bu bir okul değil. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı açılmış bir anaokulu değil. Öyle bir statüsü yok. Ancak bir müracaatı olan bir kurum." diye konuştu.

Öte yandan olayla ilgili aralarında okul yöneticilerinin de olduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bostanbaşı Mahallesi'ndeki özel bir anaokuluna devam eden Miray Korkmaz, okulun bodrumundaki 90 santimetrelik havuzun içinde bulunmuştu. 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan küçük Miray, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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anaokulu Malatya Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı miray korkmaz

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